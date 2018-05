Hanousek: Slavii jsme chtěli porazit bez ohledu na boje o titul

Do malého derby šla Dukla v pohodě, starosti se záchranou se jí už několik dnů netýkají.

„První poločas byl od nás hrozně ustrašený. Ten jsme zaslouženě prohráli. Po přestávce jsme se zlepšili, Slavie se začala o výsledek strachovat. Pár šancí jsme tam měli, ale tu branku jsme bohužel nevstřelili. Zkušeně si to pohlídali a vyhráli,“ líčil Hanousek.

A v závěru vám utekl Miroslav Stoch a zvýšil na 2:0.

To už je jedno, jestli prohrajete 1:0 nebo 2:0. Hráli jsme na riziko, abychom vyrovnali, a tohle se prostě stává. Bylo to v poslední minutě, to výsledek nerozhodlo.

Předtím jste dvakrát zvítězili. Věřili jste si na Slavii?

Z nás to konečně spadlo, že už máme 32 bodů, které pro nás znamenají záchranu. Mohli jsme hrát jednodušeji, uvolněněji, ale v první půli to tam prostě nebylo vidět. Prohráli jsme si to sami.

Spoléhali jste na to, že Slavia hrála ve středu pohár a mohla být unavená?

To spíše z oslav. Když někdo hraje ve středu a potom v pondělí, tak není důvod, aby byl utahaný.

Během utkání foukal poměrně silný vítr, působilo vám to nějaké problémy?

Párkrát, když jsme nakopli dlouhý balon, tak se to vracelo. Je složitější zpracovat míč, nějaké chyby jsme tam kvůli tomu udělali. Ale pro oba týmy to bylo stejné, takže to na to nebudeme svádět.

Zase jste neporazili Slavii, co s tím?

Bohužel. Příště to budeme zkoušet znovu, jednou se nám to povést musí. Je to jediný celek, který jsme v novodobé historii neporazili. Takže se nám to snad podaří.

Kdybyste vyhráli, Plzeň by slavila. Měli jste to v hlavách?

Nám to bylo jedno. O titul nehrajeme, chceme odevzdat svůj nejlepší výkon, abychom se posouvali v tabulce co nejvíce nahoru. Jestli bude mít titul Plzeň, nebo Slavia, je z mého pohledu jedno.

Díky víkendovým výsledkům jste věděli, že už máte klid. Bylo to znát?

Myslel jsem si, že to bude znát více, protože v prvních pětačtyřiceti minutách to určitě nebylo. Tam jsme byli ustrašení, jak kdybychom ještě o záchranu hráli. Z toho jsem trošku naštvaný. Bohužel už jsme to nedokázali dohnat.