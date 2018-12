Škoda takového zápasu, smutnil Souček po porážce Dukly

Do vedení je poslal Uroš Djuranovič, jenže hra armádního celku postupně uvadala a hosté toho dokázali stoprocentně využít. „Vypadli jsme z tempa a Příbram se chytla. Najednou jsme byli všude pozdě a potom už se do toho hodně blbě vrací. Musíme za každou cenu vyhrát na Slovácku,“ uvedl reprezentant do dvaceti let Daniel Souček.

Vedli jste 1:0, kde se stala chyba?

Určitě v tom, že jsme po vstřelené brance úplně přestali hrát. Dostali jsme se do těžké situace, potom ještě penalta. Je to škoda, mohli jsme se odlepit ode dna, takhle to bude mít těžké. Příští týden jedeme na Slovácko a tam musíme být stoprocentní.

Měli jste v hlavách, že se v případě výhry před svého soupeře dostanete? Věděli jste to?

Tohle viselo ve vzduchu celý týden. Hlavně jsme se mohli přiblížit té prostřední skupině, čímž bychom určitě získali větší klid jak do příštího kola, tak do zimní přestávky.

Viděl jste, co se stalo před tím pokutovým kopem? Bylo to takové dost nepřehledné, najednou sudí ukázal na penaltový puntík.

Sledoval jsem to spíš zpovzdálí. Byl u toho Osty (Ivan Ostojič), viděl jsem tam skluz, ale jestli to byl faul, to vám nepovím. Těžko říct, jestli trefil balon, nebo hráče. Každopádně kluci, co byli u toho, hned běželi za rozhodčím, takže to asi sporné bylo.

Teď jedete na Slovácko, které hraje o také o záchranu. Jak těžké to tam podle vás bude?

Určitě hodně. Myslím si, že to bude bojovný zápas, ale my musíme udělat cokoliv pro to, abychom po závěrečném hvizdu byli těmi šťastnějšími. V týdnu pořádně potrénujeme, tohle už je za námi, nic s tím neuděláme. Vyhodnotíme si, co a jak, probereme chyby, které jsme udělali.

Radost z ohňostroje na oslavu sedmdesátého výročí klubu tedy asi moc velká nebyla?

Bohužel jsme si výsledek pokazili sami. Měli to připravené moc hezky, co jsem tak stihl vidět. Kdybychom vedení neztratili, bylo by to super.