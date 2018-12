Je to pro nás obrovská úleva, líčil nadšený příbramský kapitán Fantiš

„Dostali jsme hrozně blbou branku a já už jsem si říkal, že se něco musí stát, že to musíme prolomit. Rozhodčí odpískal penaltu, Réza (Jan Rezek) ji naštěstí proměnil. Já už jsem to měl díky skvostnému centru Antwiho lehké, jen jsem musel míč dobře trefit, což se povedlo,“ líčil kapitán Příbrami Antonín Fantiš.

Cítíte po tak dlouhé sérii bez výhry velkou úlevu?

Samozřejmě. Pro nás to byl, dá se říci, zápas podzimu, i když tomu kulisa úplně neodpovídala. Důležité utkání, měli jsme možnost se zase trochu odpoutat od zadních pozic. Snad se nám to trošku povedlo, určitě si toho ceníme.

Modlil jste se v závěru, abyste o náskok nepřišli jako tomu bylo na Bohemce?

Měl jsem to v hlavě, to je jasné, ale bylo vidět, že se kluci hodně snažili. Všichni vždycky zabrali dozadu, odehráli jsme precizně všechny souboje. Dukla neměla vůbec žádnou možnost srovnat.

Mysleli jste na to, že by šla v případě výhry Dukla před vás?

Nemůžu mluvit za kluky, ale já za sebe jsem se soustředil na svůj a týmový výkon. Věřil jsem, že to zlomíme, protože kvalitu máme. Do šancí se dostáváme, to vidíte. Jde o to je proměňovat. Kdyby se nám to dařilo, porazili jsme i Ostravu.

Ukázalo se, že váš tým má sílu?

Mnohokrát jsem slyšel, jak jsme na tom špatně, jak je to bída. A já vždycky říkal, že až jednou vyhrajeme, že se zase chytíme. Věřím, že na to máme. Nebylo to jednoduché utkání. Ukázali jsme, že máme pevnou vůli. Jsme pospolu dlouho, to je prostě znát.

Zmínil jste slabou návštěvu, jak se hrálo?

Já chci hrát pro diváky, bohužel tady ani u nás jich moc nechodí. Trochu za to může počasí, i když teď taková zima nebyla. Podle mě už se ale dávno hrát nemá, fotbal má probíhat za jiných podmínek.

Jak si užíváte příbramskou útočnou hru? Na kontě máte pět gólů.

Musím říci, že takhle dobře už jsem se dlouho necítil. Naposledy asi v Baníku Ostrava. Potom jsem byl zraněný, což mě stálo více méně dva roky fotbalu. Strašně si to užívám, jsem doma a baví mě tu hrát.

V zápase jste vypomáhal i v krajní záloze, co vy na to?

Co je třeba, udělám. Ale nejlépe se určitě cítím na hrotu, o tom ani nemusíme diskutovat.

Jak chutná po takové době výhra? Pamatovali jste si ještě vítězný pokřik?

Pokřik vede Milan Švenger, který to má velice dobré, to je blázinec. Stačí se podívat na naše sociální sítě a uvidíte, co se tam odehrává. Jsou to velké věci. (smích)

Alespoň jste měli hezký ohňostroj, že? (oslava sedmdesátých narozenin Dukly)

Jo, to nám za vítězství přichystali moc hezky, nestálo nás to ani korunu, ale po tolika prohrách a remízách to bylo na místě. (smích)

Věříte si na Spartu?

Hrajeme doma a nemáme co ztratit. Jako jsme si to jeli rozdat do Plzně, tak to bude i se Spartou a uvidíme, jak to zvládneme.