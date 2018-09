Změny v Dukle. Odchází Koreš a Preisler, přichází srbský stoper

Kromě zmíněných transferů chystá Dukla ještě jeden, podle informací iDNES.cz ji má posílit zkušený slovenský stoper Ján Ďurica.

Preisler je odchovancem Dukly, za áčko odehrál 34 zápasů a dal čtyři góly. Jihlava si ho vyhlédla jako náhradu za Tilla Schumachera, který nedávno přestoupil do Bohemians 1905.

To Koreše, jenž se s Duklou dohodl na ukončení kontraktu, trápila častá zranění, vždyť od května 2016 zvládl jen 18 ligových zápasů a vstřelil jeden gól. Jeho další kroky podle klubového webu povedou do čtvrté německé ligy.

Srbský stoper Raspopovič přichází trápícího se celku, který je po sedmi ligových kolech bez bodu, i díky kamarádovi Branislavu Miloševičovi.

„Do Dukly mě nalákal a moc mi ji vychválil. Věřím, že je to dobrý krok v kariéře, Dukla má slavnou historii a chtěl bych pomoci, aby se jí v této sezoně začalo dařit,“ řekl Raspopovič, který naposledy působil v běloruském Šachťoru Soligorsk.

Osmadvacetiletý obránce je odchovancem bělehradského klubu Rad. V roce 2015 přestoupil do tureckého Gaziantepsporu, odtud po roce pokračoval do Demirsporu. Působil také v Radnički Niš a od letošního dubna do června byl v Soligorsku, kde si ale nezahrál ani jeden zápas, jen byl dvakrát na lavičce.

„Jsem dost emocionální, mám v sobě zdravou agresivitu a umím nabudit spoluhráče. Myslím, že to Dukla právě teď potřebuje,“ dodal.