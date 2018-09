Změny v Dukle. Výraznou posilou Ďurica, odchází Koreš a Preisler

Ďurica má za sebou 91 zápasů za slovenský národní tým, za který vstřelil čtyři góly. Zahrál si i na mistrovství světa 2010 a na mistrovství Evropy 2016.

Na klubové úrovni nejprve působil v Dunajské Stredě a Artmedii Bratislava, odkud odešel do Saturnu Ramenskoje a v letech 2009 až 2016 hrál za Lokomotiv Moskva. Jeho posledním působištěm byl turecký Trabzonspor.

„Poslední dva roky jsem strávil v Turecku a po ukončení smlouvy jsem ještě chtěl hrát fotbal. Majitel Dukly projevil zájem, jsem rád, že jsem tu. Vím, že se Dukla nenachází v dobré situaci, ale přišel jsem jí pomoct a věřím, že společnými silami se odrazíme ode dna,“ řekl Ďurica pro klubový web.

Dukla věří, že jí zkušená posila pomůže zkvalitnit defenzivu a pomoci v situaci, kdy po sedmi ligových kolech nemá na kontě ještě ani bod.

„Přichází velmi dobrý hráč, který by mohl svými zkušenostmi a kvalitou pomoci i mladším. Myslím, že naši mladíci jsou šikovní a snaží se, ale že vedle sebe ještě potřebují zkušeného tahouna. Věřím, že tím Ján bude,“ řekl majitel Dukly Petr Paukner.

Srbský stoper Raspopovič přichází trápícího se celku, který je po sedmi ligových kolech bez bodu, i díky kamarádovi Branislavu Miloševičovi.

„Do Dukly mě nalákal a moc mi ji vychválil. Věřím, že je to dobrý krok v kariéře, Dukla má slavnou historii a chtěl bych pomoci, aby se jí v této sezoně začalo dařit,“ řekl Raspopovič, který naposledy působil v běloruském Šachťoru Soligorsk.

Osmadvacetiletý obránce je odchovancem bělehradského klubu Rad. V roce 2015 přestoupil do tureckého Gaziantepsporu, odtud po roce pokračoval do Demirsporu. Působil také v Radnički Niš a od letošního dubna do června byl v Soligorsku, kde si ale nezahrál ani jeden zápas, jen byl dvakrát na lavičce.

„Jsem dost emocionální, mám v sobě zdravou agresivitu a umím nabudit spoluhráče. Myslím, že to Dukla právě teď potřebuje,“ dodal.

Preisler je odchovancem Dukly, za áčko odehrál 34 zápasů a dal čtyři góly. Jihlava si ho vyhlédla jako náhradu za Tilla Schumachera, který nedávno přestoupil do Bohemians 1905.

To Koreše, jenž se s Duklou dohodl na ukončení kontraktu, trápila častá zranění, vždyť od května 2016 zvládl jen 18 ligových zápasů a vstřelil jeden gól. Jeho další kroky podle klubového webu povedou do čtvrté německé ligy.