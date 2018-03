Trápení Dukly. Jsme tam, kde si zasloužíme být, uznal obránce Podaný

„Jsme tam, kde si zasloužíme být. Nedaří se nám, hrajeme špatně,“ řekl s ustaraným výrazem obránce Jakub Podaný.

Předvedená hra celku z Julisky zatím postrádá nápaditost, přesnost a hlavně góly. Na jaře se trefili jen Daniel Tetour při remíze 1:1 ve Zlíně a Jan Holenda proti Vysočině. Proti Jablonci a Bohemians vyšel tým střelecky na prázdno.

„Trápíme se, to je zřejmé. Jihlavě to tam padá, mají teď více štěstí než my. Musíme si sednout, říct si, co dělat jinak. Věřím, že pak začneme zase branky sázet. My si ty šance vytvořit umíme, ale pokulhává nám produktivita. Já tam také jednu měl, ale balon mi prošel mezi nohama a už jsem nestihl zareagovat,“ uvedl záložník Patrik Brandner.

Například proti Jihlavě domácí na střely vyhráli 11:10, ale problémem byla přesnost. Pražané branku trefili čtyřikrát, kdežto Svědíkovi svěřenci hned sedmkrát.

„Rozhodně jsme si vstup do jarní části takto nepředstavovali. Už jsme až po uši nemočení v sestupových bojích a musíme si dojet do Ostravy pro tři body. Jiný cíl teď ani mít nemůžeme,“ líčil Brandner.

Dukla by se rozhodně měla začít lepšit. Favorité totiž čím dál častěji ztrácí s týmy ze spodku tabulky a ty se poté dotahují na tým ze středu, který už není rozhodně klidný. Jednoznačným příkladem je právě Jihlava.

„Náš náskok se čím dál více ztenčuje, bohužel hodně rychle. Dvacet bodů nám prostě na záchranu nestačí, všechno máme ve vlastní režii. Nemá cenu koukat kolem sebe, tím si akorát uškodíme. Do konce ročníku nás ještě čeká spousta kol, takže musíme hrát lépe,“ sdělil Podaný.

Příští sobotu čeká Duklu důležitý souboj v Ostravě. Prohra na půdě posledního by znamenala další komplikace, kterých má klub už teď až nad hlavu. Po reprezentační pauze přijede na Julisku Olomouc, což rozhodně lehký soupeř nebude.