Už žádný nářez, přeje si kouč. Ligový start na Dukle obstará mistr z Plzně

Pro nejvyšší českou soutěž to je revoluce. Po vzoru jiných evropských lig se bude hrát s nadstavbovou částí.

Ale začátek, prvních třicet kol, zůstává při starém.

A v pátek, až šampion z Plzně vyběhne v Praze proti Dukle, konečně vypukne.

„Snad nedostaneme nářez jako minule,“doufá nový kouč Dukly Pavel Drsek.

„Chceme hrát znovu ofenzivní fotbal,“ nabádá jeho protějšek Pavel Vrba.

Plzeň proti Dukle odstartovala i minulý ligový ročník a už v poločase tehdy vedla 4:0. Když se pak týmy potkaly na konci května při posledním utkání sezony, Plzeň vyhrála 5:1.

„Určitě to bude trošku jiné utkání, protože v tom minulém už nám ani Dukle o nic nešlo. Přišli jsme si zahrát fotbal a taktická stránka stála trošku bokem. V pátek to nebude asi tak otevřený fotbal jako na jaře,“ očekává trenér Vrba.

Dukla - Plzeň pátek 18.30, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Bobál, Podaný - Hanousek, Holík, Tetour - Douděra, Holenda, Breda. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Do ligy jde Plzeň se čtyřmi novými tvářemi. Záložníci Bucha s Ekpaiem si zatím nejspíš nezahrají, zato stoper Pernica se záložníkem Procházkou by mohli nastoupit rovnou v základní sestavě.

A Dukla? S trenérem Drskem, jenž nahradil odvolaného Jaroslava Hynka, kterému dělal asistenta, už nechce hrát o záchranu.

„Je to jedním z cílů,“ připouští nový kouč. „Omladili jsme kádr a chceme se do budoucna zlepšovat. Kdybychom se dostali do prostřední skupiny, byl by to pro mě úspěch.“

To Plzeň myslí znovu na titul. Obhájila ho dosud jen jednou: v roce 2016.