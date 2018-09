Dukla zůstává na dně. Ale pod Skuhravým to funguje, věří Rada

Existenční zápas to sice v 9. kole nebyl, ale důležitý ano. Jak bolestivá je to ztráta?

Existenční ne, ale oba týmy měly tři body. Zápas byl z naší strany dobrý, bohužel jsme nepohlídali jednu standardku. Měli jsme šance, i oni měli šance. Škoda.

S gólem jste těžko mohl něco dělat. Už předtím jste vychytal Hálu.

Stačil jsem první střelu jen vyrazit k olomouckému střelci, který už to dal nahoru nade mě.

V úvodu to vypadalo, že jste po výhře v minulém kole nad Libercem v lepším rozpoložení než Olomouc, která dost kazila.

Jo, měli jsme vítězství, oni prohráli, asi jsme na tom byli psychicky líp. Prvních třicet minut tomu nasvědčovalo. Pustili nás třemi chybami vzadu do přečíslení. V dobrém rozpoložení nebyli, ale my jsme to nedokázali využít. Takový zápas rozhoduje první branka. Herně to bylo dobré, bojovné, všechno, co jsme si řekli.

Jenže Holenda spálil dvě velké šance...

Nejsem útočník. Asi byl v těžkých situacím, přesně jsem to neviděl. Musíme dát aspoň gól. S nulou se nevyhrává.

Může se na vás porážka podepsat? Zůstáváte na dně tabulky...

Myslím, že ne. Aspoň by to tak nemělo být. To bychom si uškodili sami, kdyby jsme psychicky spadli na zem. Zvedá se to herně, je to i vidět. Musíme pracovat dál a bude nás to odměňovat body.

Před sebou máte nové zkušené stopery Ďuricu a Raspopoviče. Zpevnili defenzivu, že?

Jsem nadstandardně spokojený. To musíte vidět i vy. Jsou to zkušení stopeři, těžko se přes ně někdo dostane soubojem. Jsme rádi, že takoví stopeři v naší situaci přišli.

Jak zafungoval příchod nového trenéra Skuhravého?

Zafungoval dobře. Řekl nám, v čem máme silný mančaft, co chce hrát. Nám to vyhovuje. Samozřejmě během jednoho týdne se to nezmění. Je to otázka delší doby, chce to pilovat, ale je to na správné cestě. Je to pozitivní, bude to dobré.

Můžete v kostce představit fotbal podle Skuhravého?

Jestli jste se na to koukal, tak chceme v klidu kombinovat, v tom jsme silní, věříme si, umíme to. Základem je věřit si. Žádné nakopávané míče. A pak to zlepšit kolem boxu. Chceme takhle hrát.

Na zápas jsem koukal, ale to není otázka nového trenéra, ne? Kombinační fotbal bez nákopu už od brankáře praktikuje Dukla od trenéra Kozla, přes Hynka i Drska...

Ano, ale takhle, jak jsme hráli dva poslední zápasy, předchozí utkání úplně nevypadala. Něco se změnilo. A budeme chtít v tom dál pokračovat a zlepšovat se.