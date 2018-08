Olomouc musí v Evropské lize do Kazachstánu, Bratislava odvrátila blamáž

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy Mistrovská část:

Alaškert (Arm.) - Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 0:0, první zápas 1:0, postoupil Alaškert

Flora Tallinn - APOEL Nikósie 2:0 (2:0), první zápas 0:5, postoupil APOEL

Valletta (Malta) - Zrinjski Mostar 1:2 (0:1), první zápas 1:1, postoupil Zrinjski

Lincoln FC (Gibr.) - The New Saints (Wales) 1:1 (1:0), první zápas 1:1, postoupili New Saints

Víkingur Göta (Faer. ostr.) - Torpedo Kutaisi (Gruz.) 0:4 (0:2), první zápas 0:3, postoupilo Torpedo

SP La Fiorita (San Mar.) - Spartaks Jürmala (Lot.) 0:3 (0:2), první zápas 0:6, postoupila Jürmala

KF Drita (Kos.) - F91 Dudelange (Luc.) 1:1 (1:0), první zápas 1:2, postoupilo Dudelange

Crusaders (Sev. Ir.) - Olimpija Lublaň 1:1 (1:1), první zápas 1:5, postoupila Lublaň

Valur Reykjavík - Santa Coloma (And.) 3:0 (0:0), první zápas 0:1, postoupil Reykjavík.

Nemistrovská část:

Sparta Praha - Spartak Subotica 2:1 (1:0), první zápas 0:2, postupuje Subotica. AZ Alkmaar - Kajrat Almaty 2:1 (1:1), první zápas: 0:2, postoupil Kajrat

Laci (Alb.) - Molde 0:2 (0:2), první zápas 0:3, postoupilo Molde

Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0), první zápas 1:0, postoupil Trenčín

AEK Larnaka - Dundalk (Ir.) 4:0 (3:0), první zápas 0:0, postoupila Larnaka

Slavia Sofia - Hajduk Split 2:3 (1:1), první zápas 0:1, postoupil Hajduk

Dinamo Minsk - Dunajská Streda 4:1 (1:0), první zápas 3:1, postoupil Minsk Trakai Trakai (Litva) - Partizan Bělehrad 1:1 (1:1), první zápas 0:1, postoupil Partizan

Lilleström - LASK Linec 1:2 (0:1), první zápas 0:4, postoupil Linec

Häcken - Lipsko 1:1 (0:0), první zápas 0:4, postoupilo Lipsko

Apollon Limassol - Željezničar Sarajevo 3:1 (1:1), první zápas 2:1, postoupil Apollon

Progrés Niederkorn (Luc.) - Honvéd Budapešť 2:0 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Niederkorn

Admira Wacker Mödling - CSKA Sofia 1:3 (0:1), první zápas 0:3, postoupil CSKA

AIK Stockholm - Nordsjaelland (Dán.) 0:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Nordsjaelland

Vaduz - Žalgiris Vilnius 1:1 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Žalgiri

Mariupol (Ukr.) - Djurgarden (Švéd.) 2:1 po prodl. (0:0, 1:1), první zápas 1:1, postoupil Mariupol

Atromitos (Řec.) - Dinamo Brest 1:1 (1:0), první zápas 3:4, postoupil Brest

Slovan Bratislava - Balzan (Mal.) 3:1 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Slovan

Asteras Tripolis (Řec.) - Hibernian Edinburgh 1:1 (0:1), první zápas 2:3, postoupil Hibernian

Vitesse Arnhem - Viitorul Constanta 3:1 (1:0), první zápas 2:2, postoupil Arnhem

Besiktas Istanbul - B36 Tórshavn 6:0 (2:0), první zápas 2:0, postoupil Besiktas

FC Kodaň - Stjarnan (Isl.) 5:0 (3:0), první zápas 2:0, postoupila Kodaň

Maribor - Čikchura Sačchere (Gruz.) 2:0 (0:0), první zápas 0:0, postoupil Maribor

FK Sarajevo - Atalanta Bergamo 0:8 (0:5), první zápas 2:2, postoupila Atalanta

Domžale (Slovin.) - Ufa 1:1 (0:0), první zápas 0:0, postoupila Ufa

FCSB (Rum.) - Rudar Velenje 4:0 (1:0), první zápas 2:0, postoupil FCSB

Sarpsborg (Nor.) - St. Gallen 1:0 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Sarpsborg Bordeaux - Ventspils (Lot.) 2:1 (1:0), první zápas 1:0, postoupilo Bordeaux

Glasgow Rangers - Osijek 1:1 (0:0), první zápas 1:0, postoupili Rangers

Rio Ave - Jagiellonia Bialystok 4:4 (2:1), první zápas 0:1, postoupil Bialystok

Újpest - FC Sevilla 1:3 (0:1), první zápas 0:4, postoupila Sevilla

Radnički Niš - Maccabi Tel Aviv 2:2 (1:2), první zápas 0:2, postoupilo Maccabi

Hafnarfjördur (Isl.) - Hapoel Haifa 0:1 (0:0), první zápas 1:1, postoupila Haifa

Burnley - Aberdeen 3:1 po prodl. (1:1, 1:1), první zápas 1:1, postoupilo Burnley

Lech Poznaň - Soligorsk (Běl.) 3:1 po prodl. (1:0, 1:1), první zápas 1:1, postoupila Poznaň