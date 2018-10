Výhra v Hradci a fotbalisté Brna už jsou na dostřel čelu druhé ligy

„Výsledek je výborný, ale je to jen dílčí úspěch. Je třeba ještě spousta kroků, abychom se dostali tam, kde chceme být,“ sdělil brněnský trenér Pavel Šustr. „Dívám se na náš tým a naše výkony. Nejsme ve stavu, kdy bychom se měli dívat kolem sebe.“

Pohled na výkony Zbrojovky ukazuje, že se – byť možná ne záměrně – zcela otočilo její nastavení. Z útočně laděného celku se stali mistři defenzivy, za poslední čtyři zápasy mají Brňané minimalistické skóre 2:0. A to se ještě místo nich v sobotu trefil soupeř, konkrétně hradecký Milan Černý, který hlavou namířil centr Musefia Ashirua do vlastní brány.

„Byla to pro nás šťastná chvíle, ale centr byl dobře směřovaný, hráči byli v náběhu,“ upozornil Šustr, který zároveň připustil: „Nebyli jsme celý zápas lepší. Byly tam pasáže, v nichž jsme drželi míč my, jindy byl zase nebezpečnější Hradec. Utkání bylo od obou týmů odbojované, bylo tam víc defenzivy než ofenzivy. Bylo to spíš opatrné.“

Na tom ovšem není nic špatného. Zbrojovka víc než umělecké body potřebuje ty reálné a ty se s pevnou obranou, která neinkasovala už 445 minut, sbírají jistěji než s hrou na hraně rizika.

I proto se Brňanům, kteří už sedmkrát neprohráli, poslední měsíc daří lépe venku. Zatímco doma hráli dvakrát za sebou 0:0, ze Znojma i Hradce si odvezli výhry. „Proti týmům, které zalezou, se nám hraje těžko. Ve finální a předfinální fázi nám to ještě nejde tak, jak bychom si představovali, řešíme je krkolomně. Hradec chtěl hrát, takže jsme měli okénka dopředu a nakonec jsme toho využili,“ uvedl obránce Lukáš Vraštil. „Teď je důležité, abychom to potvrdili doma. Jinak je to o ničem a výhra venku ztrácí smysl.“

Doma příště Zbrojovku čekají Vítkovice. A do duelu půjde jako celek, který už má nejlepší na dostřel.