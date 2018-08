Fotbalisté Třince zůstávají v druhé lize dál bez bodu

„Vstup do soutěže nám nevychází, ale z druhé strany musím uznat, že oproti tomu domácímu zápasu s Prostějovem to bylo tentokrát úplně jiné střetnutí,“ hodnotil duel na severu Čech třinecký kouč Jiří Neček. „V prvním poločase jsme udělali jednu chybu, kdy jsme dostali gól, ale ve druhém poločase jsme byli nebezpečnější a kombinačně rychlejší a gól visel na vlásku. Bohužel jsme ho nedali.“

Ostatně Třinečtí dokázali ve třech utkáních vstřelit jediný gól, a mají tak nejhorší produktivitu ze všech týmů ve dvou nejvyšších domácích soutěžích.

„Zaměřujeme se na produktivitu pořád, každé mužstvo se na to zaměřuje, protože bez toho to nejde. Každý chce dát gól. Bohužel teď to nevyšlo, musíme to spravit doma,“ upínal se Neček k příštímu střetnutí, v němž Třinec hostí v sobotu od 10.15 Pardubice. „Jakmile ten zápas začne, musíme se do toho dostat, vrátit se nahoru,“ zdůraznil třinecký trenér. „Konkrétní cíl jsme si ale zatím nedali. Půjdeme postupně a po podzimní části se uvidí. Až pak si můžeme stanovit nějaký cíl.“

Teď ve však musí Třinečtí především vzchopit. „S psychikou je to v takové situaci vždycky špatné. Musíme kluky zvednout, hráči se musí především dát dohromady,“ zdůraznil Jiří Neček.

Další druholigový tým z kraje je na tom o něco lépe. MFK Vítkovice sice prohrály ve 3. kole s Táborskem 2:4, ale se 3 body drží desátou příčku. „Proti Táborsku jsme vedli, ale ukázalo se, jak moc nám chybí hráči. Řešili jsme to Holišem ve střední záloze, kde je potřeba mít i nějaké kreativní hráče. Navíc jsme právě tam propadli při vyrovnávacím gólu,“ litoval trenér Jiří Balcárek. Kdybychom vedení udrželi déle, asi by to vypadalo jinak.“

Vítkovice ale limituje šíře kádru. „Tým hraje na maximum, ovšem kádr je úzký. Potřebujeme ho doplnit třemi hráči,“ zmínil Balcárek. „Teď nás vlastně už za pár dnů čeká Hradec Králové. Po analýze utkání v Táboře se musíme připravit na další těžké venkovní střetnutí,“ připomněl vítkovický kouč, že v pátek nastoupí na východě Čech proti celku, který dosud neztratil ani bod.