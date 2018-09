Divočina na Žižkově. V tom utkání jsme zažili všechno, říká pardubický kouč

„Pro diváky to musel být skvělý duel, ale my trenéři jsme byli na nervy. Zažili jsme úplně všechno, co fotbal přináší,“ povídal na pozápasové tiskové konferenci trenér Východočechů Jaroslav Novotný.

Ve 48. minutě hosté prohrávali už 1:3, během následujících deseti minut však dokázali srovnat, když gól na 3:3 dával v 59. Tischler, svůj druhý v utkání.

„Ukázali jsme, že náš tým má obrovskou morálku. Nepřipouštěli jsme si nepříznivý vývoj a dokázali se dostat zpátky do zápasu. Co se týká mých gólů, tak oba byly po parádní přihrávce nebo centru. Poprvé mi stačilo jen doklepnout a ve druhém případě dobře hlavičkovat. Bylo důležité, že jsme se skvěle doplnili ve vápně,“ pochvaloval si Tischler.

A to zdaleka nebylo všechno. Když v 90. minutě Michal Petráň vstřelil další gól, vedly Pardubice 4:3 a vypadalo to, že z Prahy odvezou fantastické tři body. Žižkov ovšem v samém závěru nastavení z penalty vyrovnal na konečných 4:4.

„Když to bylo 1:3, tak bychom tu remízu brali, ale takhle jsme přece jen trochu zklamaní, že jsme nakonec nedokázali vyhrát. Penalta se podle mě pískat nemusela, ale s tím už se nedá nic dělat. Musíme jít s hlavou vzhůru do dalších utkání,“ nabádal Tischler.

Příští zápas Pardubice čeká 22. září od 10.15 doma s Brnem.