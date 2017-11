Ve Frýdku to bude samý souboj, tuší pardubický útočník Petráň

dnes 10:03

Na povedený podzim by moc rádi přidali vítězný štempl. Druholigoví pardubičtí fotbalisté se při sobotní podzimní derniéře předvedou od 13.30 na trávníku Frýdku-Místku a forvard Michal Petráň, nejlepší kanonýr Východočechů, před duelem říká: „Doufám, že napodobíme srpnový vzájemný zápas, co jsme s Frýdkem hráli doma. Kdybychom bodovali, bude to hodně povedená podzimní část sezony. Mohli bychom se pak v klidu chystat na jaro.“