Tři body z Jihlavy! Vážíme si každého vítězství, řekl hradecký kouč

Vážíme si každého vítězství, člověk z nich musí mít dobrý pocit. Navíc Jihlava má stále ligové parametry,“ potěšilo trenéra hradeckého mužstva Zdenko Frťalu.

Dvě výhry za sebou Hradec vynesly na první místo Fotbalové národní ligy, nic na tomto příjemném faktu nemění ani to, že na ní strávil jen něco přes 24 hodin, protože ho včerejší výhrou nad Vítkovicemi přeskočily České Budějovice. „Jediným minusem sobotního zápasu je to, že se nám zranil Matoušek,“ konstatoval kouč Frťala.

Matoušek ze hřiště odkulhal už po necelé čtvrthodině hry a na začátku druhé půle hostujícímu týmu zatrnulo podruhé. Po špatném dopadnutí se totiž ze hřiště nezvedal Vlkanova a chvíli to vypadalo, že bude muset rovněž střídat. Naštěstí nemusel a Hradci to výrazně pomohlo. V 65. minutě se totiž právě Vlkanova výborně v pokutovém území uvolnil a dal gól. Jako jediný v celém zápase.

„U té zasekávačky jsem trochu podklouzl, ale pak jsem to trefil po zemi na přední tyč a to se těžko chytá,“ řekl hradecký fotbalista, pro kterého to byla čtvrtá branka v sezoně, čímž hradeckým střelcům jasně kraluje.

Hradci se vyplatila taktika s napadáním soupeřovy rozehrávky. V první půli se sice Jihlava k náznakům šancí dostala, ale po přestávce už ani k nim. Naopak Hradec byl nebezpečný a zaslouženě rozhodl.

„Je to dílem tvrdé práce, po celých devadesát minut jsme byli kvalitnímu soupeři minimálně vyrovnaným soupeřem,“ uvedl trenér Frťala.