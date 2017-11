Konečně vyhrát! kázali si v Hradci. Ale soupeř z Vítkovic se rozjel

Raději nad tím nepřemýšlet a soustředit se na soupeře. Stejně jako většina z těch, nad nimiž se Hradeckým v minulých týdnech nepodařilo vyhrát, i Vítkovice, dnešní sok, se nacházejí v dolní polovině tabulky, tedy za Hradcem.

Jenomže právě u Vítkovic se toto konstatování musí brát se značnou rezervou. Tým z Ostravy sice soutěž začal bídně, což vyvrcholilo nedávným debaklem 0:6 v Českých Budějovicích, ale pak přišel obrat.

Kouč Ludevít Grmela, který nahradil Lubomíra Adlera, mužstvo zvedl. Výsledek? Výhry v posledních třech zápasech: nad Příbramí, v Praze na Olympii a konečně nad Frýdkem-Místkem. Výsledek: devět bodů a skóre 8:0.

„Pod novým trenérem mají bilanci opravdu výbornou,“ uvedl pro klubový web trenér Hradce Karel Havlíček, „my ale nemůžeme mít jiný cíl než jejich sérii prolomit, chceme jakkoliv vyhrát!“

Hradečtí se připravují na to, že podobně jako v minulých zápasech proti sobě bude mít zformovanou obranu soupeře, kterou bude těžké rozvrátit. „Budeme hrát do plných. Musíme dát první branku, aby se nám soupeř otevřel, což se nám v posledních utkáních nepovedlo. Příbram dala branku a zavřela to. To samé Sokolov nebo Ústí nad Labem,“ připomněl Havlíček.

Sobotní druholigové utkání mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi začne ve 14 hodin.