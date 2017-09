Havlíček: Když si necháme dát tak laciné góly, je to těžké

„Zasloužená výhra Příbrami, my jsme jejich branku ohrozili jen ve druhém poločase,“ řekl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.

Hradec se nevymanil z herně mdlých výkonů v minulých zápasech. V předcházejícím domácím to nad Vlašimí sice ještě stačilo na výhru, před týdnem ve Varnsdorfu ale už jen na bod a nyní z toho byla porážka.

Příbram sestupující kádr přes léto prakticky rozprášila a na začátku sezony to bylo znát. Včera ale vůbec ne. Jinak mladý tým kolem zkušených, první ligou ošlehaných borců Grajciara, Zápotočného či Skácela v Hradci sehrál důležitý zápas opravdu zkušeně.

„Brzy jsme dali dva góly a pak už jsme si to jen dobře hlídali a Hradec do ničeho nepustili,“ řekl Skácel, který před patnácti lety jako odchovanec právě z Hradce odešel do Slavie a teprve včera si zde v mužstvu jeho soupeře poprvé zahrál ligový zápas.

Slibný nástup domácích s pološancí, do které Žondru centrem vyslal Šípek, narušila sedmá minuta. To se hosté z Příbrami poprvé odhodlali zaútočit a skončilo to gólem. Ayong si naběhl na kolmou přihrávku, najednou byl sám před Ottmarem a s přehledem uklidil míč k tyči domácí branky.

Za chvíli bylo ještě hůř, když na rohový kop Skácela vyskočil nejvýše Kodr a Ottmar opět neměl šanci. A chvíli před koncem první půlhodiny to mohlo být ještě horší, po dalším rohovém kopu doletěl odražený míč ke Květovi, ten se nerozpakoval ho z voleje napálit, a o moc domácí branku neminul.

„Když dostanete do dvacáté minuty dva góly, a oba laciné po individuálních chybách, tak to je těžké, to nás stálo body,“ konstatoval Havlíček. „Naivní chyby,“ posteskl si brankář Ottmar.

Hradec se po dvou inkasovaných brankách zvedal těžko. V prvním poločase se mu to nepovedlo, ve druhém, po dvou změnách v sestavě alespoň částečně herně ano. Na snížení, natož pak na otočení skóre to ale zdaleka nestačilo, tým si nevytvořil ani jednu vyloženou šanci.

„V prvním poločase jsme hráli na dva útočníky, vedle Pázlera hrál od začátku Žondra, ale jeho pohyb se mi nezdál takový jako v minulých zápasech. Až v kabině jsem se dozvěděl, že je nastydlý a nemůže dýchat. Asi jsem se to měl dozvědět dřív,“ posteskl si domácí kouč.

Žondra o přestávce střídal, ze hřiště odešel také Plašil. Hra Hradce se zlepšila, ale góly nepřinesla. „Měli jsme po přestávce na hřišti víc kreativních hráčů, ale Příbram si své vedení zkušeně hlídala. Možná kdyby Milan Černý někdy po hodině hry lépe vyřešil naši dobrou akci po levé straně a byl by z toho gól, asi by se se zápasem ještě něco dalo dělat. Ale bohužel,“ litoval trenér Havlíček.

„Náš problém je, že v každém utkání prohráváme a potom se výsledek strašně těžko otáčí, doplnil ho Ottmar, „v druhé lize nejsou lehké zápasy, ale my musíme přivézt všechny body z Olympie.“ Tam Hradec hraje až ve středu 4. října.