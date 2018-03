Fotbalisté Táborska i Českých Budějovic na úvod druholigového jara padli

Táborsko mělo na úvod druhé poloviny sezony náročný los. Sedmnácté kolo se sice nehrálo kvůli příliš vymrzlým trávníkům, ale pak na Jihočechy čekala Příbram a následovat bude Opava. Oba velcí favorité druhé nejvyšší domácí soutěže. A Táborsko začalo jaro v sobotu porážkou 1:3 právě na hřišti Příbrami.

Domácí celek potvrdil roli favorita a zaslouženě si došel pro tři body. Příbram se dostala do vedení už v deváté minutě utkání, když běžel sám na brankáře kapitán Peter Grajciar.

„Opakovalo se to, co v přípravě. Udělali jsme dvě individuální chyby a z nich hned dostali dva góly. První gól Příbrami byla chyba Součka, nesplnil úkol, který měl, a třetí gól byl zase našeho nejzkušenějšího hráče Musiola,“ upozornil trenér Táborska Roman Nádvorník, který vzápětí dodal, že na trénincích se na podobné situace snaží více zaměřovat.

Domácí po čtvrthodině hry přidali druhou branku, o kterou se postaral Jan Matoušek. Jihočeši v 38. minutě ještě dokázali snížit, když se hlavou trefil Jakub Navrátil, ale to bylo z jejich strany vše. Příbramští už jen potom přidali třetí trefu – v 59. minutě se prosadil Antonín Františ.

„Samozřejmě, kdybychom z Příbrami přivezli domů nějaký ten bod, byl by to pro nás úspěch. Dopředu jsme věděli, že nás tam čeká hodně těžký zápas. Teď se musíme připravit na Opavu, kde také můžeme jen překvapit. To je mančaft na úplně jiné úrovni, než jsme my. Doufám, že to tam zvládneme, aby nám dobrý zápas pomohl do dalších utkání, kde určitě chceme naplno bodovat,“ zmínil Nádvorník.

Českobudějovické Dynamo si odbylo jarní premiéru už v pátek na hřišti Hradce Králové. Domácí dali vítězný gól na 2:1 až v nastavované 93. minutě, a Jihočeši tak ztratili bod za případnou remízu.

V dalším kole Dynamo v neděli vyzve na domácím stadionu pražskou Olympii, začíná se v 17 hodin. Táborsko hostí o den dříve od 17 hodin zmiňovanou Opavu.