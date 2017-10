Budějovičtí fotbalisté se naučili zvládat těžké zápasy. A jsou první

Táborský: Probral jsem se v pravý čas V této sezoně mu střely do branky příliš nepadají. Na rozdíl od té minulé, kdy nasázel 11 gólů. Do duelu proti Opavě útočník Ivo Táborský skóroval jen dvakrát v deseti zápasech. Ale zabral, když to tým potřeboval. Jeho dvě trefy proti Opavě poslaly Dynamo na první místo druhé ligy. Po zápase jste vypadal hodně šťastně...

Zasloužili jsme si vyhrát. Nevím, jak jste to viděli z tribuny, ale pocitově ze hřiště to byl jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem za dva roky v Dynamu sehrál. Hlavně z hlediska taktiky byl perfektně zvládnutý. Bylo vidět, že soupeř je kvalitnější než ti, co tu byli předtím.

Myslím si, že se setkal nejlepší útok s nejlepší obranou. To bylo evidentní. Fakt jsme se pečlivě připravovali. Čekali jsme trochu jiný systém v soupeřově hře, ale nebyl to takový zásah do naší taktiky. Měli jsme z nich zdravý respekt. Říkali jsme si, že nejde o život, ale zároveň jsme chtěli hrát tak, jako by o něj šlo. Váš druhý gól přišel ve správnou chvíli. V té době se zdálo, že by vás Opava mohla přehrávat.

Druhou půli jsme nezačali dobře. Projevila se síla Opavy. Ale když jsme strhli vedení na svoji stranu, ukázala se síla našeho mančaftu. Po gólu jsme převzali taktovku. Pomohlo nám i vyloučení. Byl to třetí pokus, kdy jste mohli jít do čela tabulky. Jak velká to byla motivace?

Trochu to roli hrálo. Pro mě ale byla hlavní motivace ta, že minulý rok jsme Ostravu ani Olomouc, které hrály na špici, nedokázali porazit. Se vší úctou k ostatním soupeřům jsme ty nejdůležitější zápasy nezvládli. To je letos jinak. Jak důležité je to pro vás zjištění?

Super. Samozřejmě. Tým šlape, věříme si. Budu si stát za tím, že se nám nepovedl pouze jeden zápas. A to byl duel v Příbrami. A jak důležité jsou dva vstřelené góly pro vás?

Řekl bych, že jsem se probral v pravý čas. Nejsem blbej. Je mi 32 let a už u trenérů poznám, kdy ode mě něco čekají. A minulý zápas ve Znojmě se mi nepovedl.