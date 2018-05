Příbram si prohrou s posledním Ústím zkomplikovala boj o postup

Příbram venku ztratila body potřetí za sebou. V úvodu ji podržel brankář Boháč. Jenže před poločasem právě Boháč zaspal při přímém kopu domácích, nestihl včas zareagovat na teč ve zdi a Kingueho nepříliš prudká střela skončila v brance.

Už předtím ale měla Příbram šance, které nevyužila. Ve druhé půli bojovali Příbramští nejen s vlastní nepřesností, ale i se silným protivětrem. Domácí naopak pozorně bránili a nedovolili soupeři vyrovnat.

„Tohle utkání nevyhrálo Ústí, ale prohrála si ho Příbram. Měli jsme v prvním poločase využit své šance. Místo toho jsme dostali gól z náhodného trestňáku. A pak jsme nebyli schopni proměnit převahu v branku. Prohráli jsme si to sami,“ řekl trenér Příbrami Josef Csaplár. „Komplikujeme si to sami neproměňováním příležitostí a ten nahoře nás za to trestá,“ dodal.

FK Ústí nad Labem : 1.FK Příbram 1:0 (1:0) Góly:

Sestavy:

Boháč – Skácel (76. Ayong), Kodr, Tregler, Průcha – Květ, Grajciar (C) (59. Antwi), Hlúpik, Zápotočný (68. Fantiš) – Matoušek – Slepička. Trenéři: Josef Csaplár, Marek Nikl. Náhradníci:

Švenger – Antwi, Kilián, Ayong, Fantiš, Soldát. Žluté karty:

34. Průcha, 39. Slepička, 65. Matoušek Rozhodčí: Orel, Vitner, Vlček; delegát: Liba; technický delegát: Kořínek Počet diváků: 973