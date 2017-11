Třinečtí fotbalisté odskočili regionálním rivalům z Opavy

„První poločas byl z naší strany výborný, dobře jsme napadali a z toho pramenily oba góly,“ uvedl třinecký trenér Jiří Neček. Jen ho mrzel vyrovnávací gól domácích brzy po přestávce. „Bohužel do druhé půle jsme vstoupili bázlivě, ale v závěru jsme byli šťastnější a konec utkání jsme zvládli docela dobře.“

Opavským fotbalistům opět nevyšel začátek utkání, v Příbrami už ve 12. minutě prohrávali 0:2. Nakonec podlehli 1:3.

„Dovolili jsme Příbrami, aby se k nám přiblížila na dva body,“ uvedl opavský trenér Roman Skuhravý. „Ale tím začátkem jsme jí to usnadnili. Dobře jsme hráli od třicáté minuty a měli jsme příležitosti na to, abychom stav otočili, ale dneska to bohužel nevyšlo. V dalším utkání se musíme rvát, abychom se nahoře udrželi.“

Liga má sice tento týden pauzu, ale Opavští v pátek od 17.00 předehrávají zápas 16. kola ve Vítkovicích. Ty po sérii třech výher padly v Hradci Králové 0:2.

„Hned v úvodu jsme trefili břevno, zatímco domácí po našem nedůrazu šli v desáté minutě do vedení,“ uvedl vítkovický trenér Ludevít Grmela, který je přesvědčený, že jeho tým měl k bodům blízko. „Řekl bych, že jsme byli nebezpečnější. Posledních dvacet minut jsme hráli jen na tři obránce, když jsme stopera Mikulu vysunuli dopředu.“ Královéhradečtí si výhru pojistili v nastaveném čase.

Frýdek-Místek čeká na vítězství už jedenáct zápasů. Tentokrát doma remizoval se Sokolovem 0:0.

„V podstatě i s jarem jsme vyhráli jen tři zápasy,“ uvedl na klubovém webu frýdecko-místecký kapitán Petr Literák. „Ve Frýdku-Místku jsem už dlouho, takže mě to velice trápí.“

Zatím nepomohla změna trenéra ani tvrdá příprava. „Společně jsme si sedli a něco si řekli. Nikomu z nás tato situace není lhostejná,“ dodal Literák.