ONLINE: Opava hraje na Olympii. Když vyhraje, je po 13 letech v první lize

Vedoucí Opava má před třetím Hradcem Králové, který drží první nepostupovou příčku, náskok devíti bodů. „Votroci“ však odehráli o zápas více. Čtvrté Pardubice jsou o další bod zpět a v případě opavské výhry už by ztrátu na Slezany nemohly dohnat.

Opavě by mohl v tomto kole stačit i bod s Olympií, v takovém případě by ale nemohla slavit přímo na hřišti po zápase a musela by spoléhat na to, že o den později Pardubice nezvítězí ve Varnsdorfu. Slezané naposledy hráli ligu v sezoně 2004/05, kdy sestoupili.

FK Olympia Praha : SFC Opava 0:0 (0:0) Sestavy:

Stejskal – Frizoni, Broukal, Fišl, Giditz, Katidis (C) – Moulazimis, Rothe, Ruml, Vasileiou – Verner. Sestavy:

Šrom – Helebrand, Hrabina, Janetzký, Kayamba – Kuzmanović (C), Schaffartzik, Simerský, Smola – Svozil, Zapalač. Náhradníci:

Soukup – Hejný, Jukl, Keita, Michlík, Novák, Žežulka. Náhradníci:

Lasák – Jurečka, Jursa, Kotlík, Puškáč, Radić, Stříž. Žluté karty:

42. Vasileiou Žluté karty:



1.FK Příbram : FK Baník Sokolov 0:0 (-:-) Rozhodčí: Dubravský – Dresler, Lakomý

MFK Frýdek-Místek : MFK Vítkovice 0:0 (-:-) Rozhodčí: Miroslav Zelinka – Adam Horák, Jiří Polák