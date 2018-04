Opava nevyužila šanci ke zvýšení náskoku, doma remizovala s Třincem

Utkání od začátku nabídlo řadu šancí. Opava mohla jít do vedení, ale třinecký stoper Reintam vykopl míč z branky. Naopak na druhé straně Šumbera nejprve nedoskočil na centr, ale míč vrátil do vápna Juřena a tentokrát už Šumbera poslal Třinec do vedení.

Opava tlačila, ale Kuzmanovič ani Zapalač šance nevyužili. Na začátku druhé půle pak mohl vedení hostů zvýšit Joukl, ale brankář Šrom ho vychytal. V 58. minutě už ale bylo vyrovnáno, když obránce Hrabina využil podklouznutí protihráče a dal druhý gól v kariéře.

Výhru mohly slavit oba celky, ale nejprve Šrom podržel Opavu a v poslední minutě na druhé straně Paleček zase chytil jasný gól Smolovi. Opava pak dohrávala v deseti bez vyloučeného Pospěcha, neboť bývalý reprezentant jako poslední hráč před brankářem fauloval unikajícího soupeře.

SFC Opava : FK Fotbal Třinec 1:1 (0:1)

58. Hrabina

23. Šumbera

Šrom – Simerský, Hrabina (80. Stříž), Žídek – Pospěch, Schaffartzik, Zapalač (59. Smola), Jursa, Kayamba – Kuzmanović (C), Puškáč (69. Jurečka).

Paleček – Ilko, M. Čelůstka (C), Reintam (81. Velner), Bedecs, Janoščín – Buchvaldek (72. Masař), R. Vaněk I., Joukl (60. Janošík), Šumbera – Juřena.

Lasák – Helebrand, Stříž, Radić, Janetzký, Jurečka, Smola.

Adamuška – Velner, Samiec, Janošík, Hykel, Masař, Dedič.

Žluté karty:

90. Šumbera

90+2. Pospěch

Rozhodčí: Příhoda – Hájek, Horák Počet diváků: 6 028

FK Baník Sokolov : FK Viktoria Žižkov 1:0 (1:0)

3. Kosak

Sestavy:

Belaň – Strada, Čihák, Mráz, Končal – Hlavatý, Machek – Kosak, Jakub Dvořák II. (C), Vávra – Silný.

K. Hrubeš – Dressler, Košťál, Švejdík, Trávníček – Štípek, Podrazký (C), Pavlata, M. Čermák, Batioja – Kuchta (56. Urbanec).

Bolek – Čermák, Mejdr, Rychnovský, O. Ševčík.

P. Soukup – Čmelík, V. Mareš, Urbanec, Frimmel, Pardubský, Volek.

46. Silný

Rozhodčí: Adámková – O. Černý, Vlček