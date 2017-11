Druhá liga: Příbram urvala výhru v Pardubicích, v nastavení rozhodl Kodr

Pardubice měly první velkou šanci, ale Ladru vychytal brankář Boháč. Naopak v 17. minutě si ve vápně zpracoval míč Grajciar a tvrdou střelou pod břevno poslal Příbram do vedení.

To hosté drželi až do 84. minuty, než míč proletěl vápnem až na Mužíka, který srovnal. Jenže v nastavení rozehrála Příbram rohový kop, centr do malého vápna doletěl ke Kodrovi a mladý stoper hlavou zařídil cenné vítězství.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Třinec 14 9 2 3 21:12 29 2 Opava 15 8 4 3 39:23 28 3 Č. Budějovice 14 7 6 1 23:8 27 4 Příbram 15 8 2 5 24:15 26 5 Pardubice 15 8 1 6 20:13 25 6 Hradec Kr. 14 5 6 3 18:15 21 7 Znojmo 14 6 3 5 18:23 21 8 Olympia Praha 14 5 5 4 19:22 20 9 Táborsko 14 4 6 4 19:19 18 10 Sokolov 14 5 3 6 15:17 18 11 Vlašim 14 5 2 7 23:25 17 12 Žižkov 14 4 4 6 20:22 16 13 Vítkovice 15 3 4 8 16:30 13 14 Varnsdorf 14 2 6 6 17:22 12 15 Ústí n. Labem 14 3 3 8 16:28 12 16 Frýdek - Místek 14 1 5 8 7:21 8

1. SC Znojmo FK : FK Olympia Praha 0:0 (-:-)

SFC Opava : FC Hradec Králové 0:1 (-:-) Góly:

Góly:

26. Pázler Sestavy:

Fendrich – Simerský, Schaffartzik, Žídek – Hrabina, Jursa, Kuzmanović, Zavadil, Zapalač – Kayamba, Smola. Sestavy:

Lindr – Bederka, Nosek (C), Pajer, Mudra – Schwarz – Martan, Janoušek, Zorvan, Vlkanova – Pázler. Náhradníci:

Lasák – Helebrand, Radić, Stříž, Mozol, Jurečka, Puškáč. Náhradníci:

Ottmar – Čech, Krátký, Knejzlík, Miker, Šípek, Žondra. Žluté karty:

25. Zapalač Žluté karty:

Rozhodčí: Lerch – Blažej, Hock

FK Ústí nad Labem : MFK Frýdek-Místek 0:0 (-:-) Rozhodčí: Dubravský – Kubec, Vlasjuk; delegát: Čičmanec; technický delegát: Trešlová