Brabec o Drchalovi: Může být zabijákem, kterého bude Sparta potřebovat

Je mu teprve osmnáct let. Nejmladší článek v týmu musí po zápasech a trénincích pomáhat kustodům třeba posbírat balony či odnést věci.

Ale to mu určitě nevadí. Václav Drchal, který pochází z Českých Budějovic, se dokázal prosadit do A-týmu českého fotbalového giganta. Talentovaný útočník už dal za pražskou Spartu i hattrick, i když se jednalo jen o přátelský zápas. Táborsku nasázel tři góly, a tím si řekl o místo v sestavě v přípravných duelech pro jarní část sezony.

„Bylo to perfektní, vždyť to byl můj první start za áčko Sparty. Nastoupil jsem v padesáté minutě a za takový debut by musel být rád asi každý. Hattrick už mám u kluků započítaný, těžko mi jako nováčkovi zápisné prominou,“ myslí si jihočeský fotbalista.

„Pochopitelně, že jsem rád, když jsem se dostal až do áčka. Ale pořád musím na sobě pracovat a dokázat, že na to mám,“ upozorňuje Drchal, který cestoval se Spartou i na obě zimní soustředění do Španělska.

Nejen k fotbalu, ale ke sportu všeobecně ho v Českých Budějovicích přivedli rodiče. Jeho otec Václav Drchal starší byl vynikajícím volejbalistou. „Začínal jsem s hokejem, který jsem hrál do svých osmi let. Pak jsem přešel na fotbal, protože mě bavil víc. I moje mamka sportovala, takže u nás doma to bylo jasné,“ vzpomíná nadějný fotbalista, který do Sparty přešel z českobudějovického Dynama. To mu bylo 15 let.

„Nejdřív jsem jel na takový zkušební zápas a pak jsem jezdil do Prahy na tréninky. Měl jsem tehdy velkou radost, protože Spartě jsem fandil odmalička,“ směje se.

Už na jihu Čech platil za útočníka, který má čich na góly. V žákovských kategoriích ho vedl i trenér Miroslav Šenkýř. „Už tenkrát bylo vidět, že talent v sobě má a že by to mohl někam dotáhnout,“ uvedl Drchalův bývalý trenér.

„I v žácích to byl rychlý útočník a hlavně byl gólový. Sice mu scházelo trochu té fotbalové techniky, ale tu se kluci časem poměrně rychle naučí. U nás měl i takové to správné zabrání do fotbalu, i když v tu dobu jsme možná v týmu měli i větší talenty, než byl Venca. Ale on se nevzdal. Proto mě vůbec nepřekvapilo, že po něm sáhla Sparta,“ doplnil Šenkýř.

Pro patnáctiletého kluka byl příchod z Českých Budějovic do hlavního města a do největšího klubu v Česku velkým skokem. „Přeci jen jde o evropský tým, takže úroveň je opravdu někde jinde než v Budějovicích,“ ví Drchal.

Na něm teď bude, aby přepnul z mládežnického fotbalu na ten dospělý. „Je to o hodně rychlejší, souboje jsou tvrdší a podobně. Naopak mám už od dorostu výhodu, že jsem byl větší než ostatní i víc osvalený. V tomto ohledu byl pro mě přechod do A-týmu jednodušší,“ zmiňuje Drchal a zároveň chválí svého bývalého kouče Petra Havlíčka, který mu v přechodu mezi muže hodně pomohl.

Čeká ho maturita

Umění Václava Drchala mohl sledovat ze střídačky i Erich Brabec, bývalý hráč Sparty, Slavie či Liberce. „Veškerá produktivita staršího dorostu prostě stála na Vencovi,“ podotkl kouč sparťanské U19 nedávno pro deník Sport.

„To, jak se Venca zvedl za poslední rok, je zásluha trenérů na Strahově. Pracovali s ním velmi dobře a dokázali ho nachystat na dospělý fotbal. Venca je momentálně asi jediným hráčem z dorostu, který má na to, aby se mezi dospělými prosadil. Jeho přednosti ho předurčují k tomu, aby byl tím zabijákem, kterého Sparta bude v budoucnu potřebovat,“ zhodnotil Brabec, který Drchala trénoval ještě loňský podzim v týmu hráčů do devatenácti let. Pod ním českobudějovický odchovanec nasázel soupeřům 26 gólů.

Podle svých slov už si za téměř čtyři roky v Praze zvykl. Když netrénuje nebo se nechystá na zápas, musí ještě Václav Drchal zvládat školní povinnosti na anglo-německé obchodní akademii.

„Mám domluvený individuální plán. Teď jsem úspěšně uzavřel pololetí, tak doufám, že to tak bude pokračovat dál a já letos odmaturuju,“ plánuje střelec.

Kromě fotbalu má Václav Drchal ještě jeden koníček. Rád si vyšplhá na horolezeckou stěnu. „Lezu jenom v krytých halách, tak snad to trenérům vadit nebude,“ domnívá se.

Drchal, který se Spartě upsal do roku 2020, sám neví, jestli mu letenští trenéři dají šanci i v mistrovských utkáních. I tak ale má talentovaný rodák z Českých Budějovic před sebou slibně rozjetou kariéru, která by mohla možná pokračovat i za hranicemi České republiky.

„Kam bych to chtěl dotáhnout? To si s dovolením nechám pro sebe, je to mé osobní přání,“ říká Václav Drchal. Objeví se v sestavě Sparty už zítra v prvním jarním kole v Liberci?