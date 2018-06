Vývoj rychlejší než lusknutí prstu. Jak Janošek prožívá svou pohádku

Když před pár dny na pláži v Turecku zavřel oči a zrekapituloval si uplynulý rok, mohl si Dominik Janošek říct: To tedy byla jízda. „Před rokem jsem ještě byl v brněnském dorostu,“ připomíná fotbalový záložník, kterému fotbaloví odborníci věští velkou budoucnost.

Za Brno coby devatenáctiletý loni na podzim odehrál jen svých prvních 27 ligových minut, následoval přestup do Slovácka a po devíti startech v základní sestavě přišel snový přestup do mistrovské Plzně. Před podepsáním čtyřleté smlouvy si ale Janošek vymohl, že nejdřív nějakou dobu bude ještě hostovat ve Slovácku.

Když jste v zimě do Slovácka přicházel, co jste od angažmá očekával?

Byli jsme s trenérem Kordulou domluvení, že se uvidí, jak budu vypadat v zimní přípravě, a podle toho buď půjdu na hostování, nebo zůstanu, abych se rychleji adaptoval a trenér si mě připravil na léto. Nakonec celý ten vývoj nabral rychlejší spád než lusknutí prstu.

Cítíte, že jste za půlrok ve Slovácku vyrostl?

Rozhodně. Hlavně zkušenostmi, mojí hlavě to pomohlo. Začal jsem sbírat starty v lize.

Plzeň čeká skupinová fáze Ligy mistrů. Nemrzí vás, že u toho ještě nebudete?

To ani moc ne. Jsem strašně rád, že jsem přestup podepsal, ale jsem hlavou ještě ve Slovácku. Budu tady minimálně půlrok, možná rok a budu bojovat o sestavu. Byl by to až příliš velký skok ze dvanáctého týmu ligy do skupiny Ligy mistrů.

Vy sám jste chtěl, abyste ještě zůstal ve Slovácku hostovat?

Ano. Plzeň a Slovácko na můj požadavek přistoupily.

Zvažoval jste i to, jestli už to v Plzni rovnou nezkusit?

Víte, ani jsem moc nepřemýšlel. (směje se) Měl jsem málo času na rozhodování, chtěl jsem ještě ve Slovácku zůstat, už kvůli trenérovi, celému realizačnímu týmu a klukům. Ještě se jim chci odvděčit za to, jakou mi dali šanci. A pro můj vývoj to taky bude lepší.

Jak to, že jste měl na rozhodování málo času?

Hned po konci sezony ve Slovácku jsem jel na sraz reprezentační jednadvacítky, pak okamžitě dovolená v Turecku. Odtamtud už jsem přestup moc neřešil. Přece jen je to Plzeň, ta se neodmítá.

Bylo zájemců víc?

Variant bylo hodně, ale když se ozvala Plzeň, přemýšleli jsme s agenty jen nad tím, jak by se to dalo udělat ku prospěchu všech.

Když jste v úterý přijel do Plzně, co jste od jejích představitelů slyšel?

Na ničem jsme se ani moc nedomlouvali, mluvil jsem jen při podpisu smlouvy s (generálním manažerem) panem Šádkem, že mě budou sledovat a že pro můj vývoj je jenom dobře, když teď ještě budu ve Slovácku.

Bavil jste se i s plzeňským trenérem Vrbou?

Mě nekontaktoval, šlo to přes agenty. Já jsem si fakt chtěl od fotbalu odpočinout.

A povedlo se? Jdete do nové sezony odpočatý?

Myslím že ano. Byla to krásná dovolená s přítelkyní.

Slovácko už zahájilo přípravu na novou sezonu. Kdy se připojíte vy?

Protože jsme s Lukášem Sadílkem byli v reprezentaci, přijedeme na soustředění do Velkých Losin až v pondělí. Fyzické testy pak splníme v náhradním termínu.

Jak pár dní volna navíc využijete?

O tom mám naprosté jasno. Strávím jej sledováním mistrovství světa, na to se moc těším. Jsem fanouškem Brazílie.

Jakou ambici nyní máte ve Slovácku?

První ambicí je dostat se do sestavy, taky odstraňovat své nedostatky a pomáhat Slovácku k co nejlepším výsledkům.