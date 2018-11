Stěžejní bude uhlídat Komličenka, vědí v Liberci před duelem s Boleslaví

Mladá Boleslav přijede i s nejlepším ligovým střelcem Nikolajem Komličenkem, který už letos dal 12 gólů. První českou štací talentovaného ruského útočníka byl přitom před dvěma lety Liberec.

„Stěžejní nejspíš bude dobře pohlídat Komličenka, který má na podzim obrovskou formu, je neuvěřitelně produktivní a ke gólům dokáže přidávat i asistence. Pozor si budeme samozřejmě muset dát i na jiné hráče, ale přece jen Komličenko je teď pro pro ně klíčový fotbalista číslo jedna,“ řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák. „Boleslav je celkově hodně silná v ofenzivě, ale na druhou stranu má trochu problémy v defenzivě a toho musíme maximálně využít. Po nešťastné minulé domácí prohře se Slavií bychom strašně rádi U Nisy zase bodovali naplno, i vzhledem k postavení v tabulce, ve které máme stejně bodů jako Boleslav.“

Liberec v posledních dvou kolech prohrál 0:1 s pražskou Slavií a remizoval bez branek v derby v Jablonci. Chuť by si rád spravil proti Boleslavi, kterou v lize třikrát za sebou porazil bez inkasovaného gólu. Doma Slovan s nadcházejícím soupeřem desetkrát po sobě neprohrál. „Boleslav je v této sezoně nevyzpytatelná. Umí vysoko vyhrát a vzápětí vysoko prohrát. Určitě už ale budou poučení z těchto výkyvů. V posledním utkání Boleslav docela jasně po dobrém výkonu přehrála doma Bohemians 3:0. Před časem dokázala vyhrát v Jablonci také 3:0, takže to by pro nás mělo být takové varování,“ uvedl Holeňák.

Hlavní liberecký kouč Zsolt Hornyák si proti Boleslavi odpyká druhou část trestu. Stejně jako v Jablonci bude muset dnešní zápas U Nisy sledovat jen z tribuny. „V Jablonci to byla moje premiéra. Emoce na tribuně jsem prožíval stejné, akorát jsem nemohl ovlivnit zápas. Chlapci to ale zvládli,“ řekl Hornyák. „Zápas s Boleslaví beru jako další lokální derby. Je to pro nás velmi důležitý zápas, který potřebujeme vyhrát tím spíš, že hrajeme doma.“

Boleslav měla před 14. kolem s 28 góly druhý nejlepší útok, ale s 29 inkasovanými brankami zároveň druhou nejhorší obranu. „My se snažíme o otevřený fotbal i venku, Liberec hraje podle mě také tak, proto věřím, že to bude hezké utkání. Jen bych si přál, abychom se už zlepšili v defenzivě, protože jsme hodně gólů dali, ale také jsme jich hodně dostali,“ řekl kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber. „Nechceme pokračovat na houpačce nevyrovnaných výkonů a výsledků. Vzhledem k tomu, že se liga po základní části rozdělí na skupiny a s Libercem teď máme stejně bodů, tak to bude pro obě mužstva velice důležitý zápas pro další vývoj v tabulce. Navíc je to pro zdejší region takové malé derby a pro fanoušky má o něco větší náboj.“

V zápasech Mladé Boleslavi padlo v průměru téměř 4,4 gólu, což je nejvíce v lize. Naproti tomu Liberec je na opačném pólu: v jeho utkáních padají průměrně jen dva góly.