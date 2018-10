Maradona radí Messimu: Nevracej se, břímě reprezentace předej jiným

Messi následně vynechal zářijové přípravné duely, podle médií požádal svaz, aby dostal volno do konce roku.

„Všechno v argentinském fotbalu je Messiho chyba, dokonce i porážka výběru do 15 let. Je nejvyšší čas mu dát pokoj a pokusit se najít někoho jiného, kdo by převzal zodpovědnost,“ řekl Maradona deníku Clarin.

„Argentinská reprezentace mě už moc nezajímá. Stejně jako ostatní jsem ztratil nadšení,“ dodal sedmapadesátiletý Maradona, jenž trénuje mexický druholigový tým Dorados.

Lionel Messi, kapitán Argentiny, zadumaně sleduje dění na opačné straně hřiště. Diego Armando Maradona sleduje osmifinále MS mezi Argentinou a Francií.

V roce 1986 dovedl jako kapitán Argentinu k titulu mistrů světa, na MS 2010 s ní jako trenér vypadl ve čtvrtfinále.