Předseda Maradona? V Bělorusku z toho bude pozdvižení, tuší Lička

Maradona v Bělorusku? Vážně? Těžko si představit bizarnější spojení. Možná nejslavnější fotbalista všech dob a málo známý klub ze země, kterou řídí diktátor.

Jenže zdánlivě nelogický svazek do Maradonova dosavadního života vlastně docela dobře zapadá. Rázovitý argentinský idol si libuje v názorech a krocích, nad kterými leckdo nechápavě zakroutí hlavou.

Jeden takový možná právě udělal - upsal se na tři roky Brestu. Ne tomu z Francie, za který před pěti lety nastupoval český záložník Mario Lička. Ale vítězi běloruského Superpoháru, kde jako asistent trenéra pracuje Ličkův bratr Marcel.

„Tady v Bělorusku to bude pozdvižení, svátek. A třeba i pro mě zajímavá zkušenost,“ tuší Lička. „Ale i mně to zní bizarně a uvažuju, co za tím je. Zřejmě kontakty našeho majitele, který má byznys v Dubaji.“

Tahle dedukce dává smysl. Právě v Dubaji, v klubu Al-Fudžajra, Maradona strávil jako trenér poslední rok. Před třemi týdny skončil, protože nedokázal splnit cíl a postoupit ze druhé ligy do první.

Další kapitola v jeho zatím neúspěšném trenérském životě se uzavřela, teď to poprvé zkusí jako klubový boss. Co to pro tým, který čeká předkolo Evropské ligy, znamená? Zřejmě velké změny.

„Diego se bude podílet na strategickém rozvoji klubu a bude dohlížet na všechny kategorie včetně mládežnické akademie,“ oznámil Brest v úterý na sociálních sítích.

Nechybělo moc, aby Maradona šéfoval i českému hlavnímu trenérovi: ještě minulý týden tým připravoval Radoslav Látal. Jenže v klubu nečekaně skončil a Maradonu tak zblízka pozná jen Lička, který dostal od vedení důvěru a má být k ruce novému trenérovi.

„Trochu se ve mně mísí pocity. Radek splnil cíle, které dostal, a přesto musel v klubu skončit,“ mrzí bývalého fotbalistu Ostravy nebo Slavie. „Kdo by se nechtěl poznat s Maradonou? Ale je to pro mě překvapení. Zatím o všem vím jen z novin a nemám představu, jaká přesně bude jeho role.“

Tuší to vůbec sám Maradona? U něj nikdy nevíte, co čekat.

Hráčskou kariéru vyšperkoval geniálními momenty i titulem mistra světa, ke kterému Argentinu v roce 1986 dotáhl téměř sám.

V Neapoli, které pomohl k prvnímu italskému titulu v historii, je dodnes za boha. A vlastně kdekoli se objeví, vzbudí pozdvižení a leckdy až fanatický zájem fanoušků. Jenže také neodolal drogám, zamotal se do skandálů, Angličanům dal slavný gól „boží rukou“. Jeho život je plný bláznivých momentů.

Když ho před mistrovstvím světa v roce 1994 otravoval zájem novinářů, střílel po nich ze vzduchovky.

Jako trenér argentinské reprezentace, se kterou se před osmi lety loučil debaklem 0:4 ve čtvrtfinále mistrovství světa od Němců, budil pozornost téměř neustále: třeba když dorazil oznámit nominaci na mistrovství světa, přejel autem nohu přihlížejícího kameramana a ještě mu sprostě vynadal.

Diego Maradona podepisuje smlouvu s běloruským Brestem.

Po kariéře tloustl a aby se kil zbavil, nechal si podvázat žaludek. A když ho brazilský rival Pelé zkritizoval, že je špatným vzorem pro mládež, označil ho za homosexuála.

V jiné než hráčské roli nikdy nepůsobil důvěryhodně, spíš jako atrakce pro média, která bavil břitkými hláškami a rozmáchlými gesty.

Ani v Brestu jistě s Maradonou nuda nebude. A co výsledky?