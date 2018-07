Deschamps jako zlatý hráč i zlatý trenér? Francii stojí v cestě Francouz

Je to téměř na den přesně dvacet let. Nejznámější pařížská třída Champs-Elysées se zaplnila až po Vítězný oblouk, na nějž se promítala tvář finálového hrdiny Zinedina Zidana. Na milion fanoušků se tam tlačilo i den poté, aby aspoň na moment zahlédli autobus se šampiony.

Je to dvacet let, co Francie slavila doma titul mistrů světa. Z tehdejší party vedené Deschampsem vyrostli pro tuhle chvíli konkurenti (jako Zidane), kritici (jako Duggary) i večerní soupeř (jako Henry).

Takže mistrovství světa ještě ani nezačalo a tlak na trenéra sílil. „Že by působil pozitivně? To nevím,“ usmál se Deschamps.

Když Zidane v květnu dobrovolně opustil Real Madrid a rozloučil se unikátní sérií tři triumfů v Lize mistrů, hned se spekulovalo: Copak pro něj existuje přirozenější krok než k francouzské reprezentaci? Tak kdy? Po mistrovství? „Jednou reprezentačním trenérem určitě bude, je to logické,“ reagoval ten současný.

NA TRÉNINKU. Didier Deschamps připravuje francouzskou reprezentaci na další zápas mistrovství světa.

Christophe Dugarry, další z týmu, který triumfoval i na Euru 2000, ve svém rozhlasovém pořadu na stanici RMC pálil: „Deschamps musí dojít daleko, aby si obhájil svůj výběr. Vzal si reprezentaci jako rukojmí.“

Nebyl sám, kdo kritizoval nominaci, v níž chyběl útočník Benzema. Zase, jako na mistrovství Evropy. Deschamps ho vynechává od roku 2015 od případu vydírání spoluhráče Valbueny kvůli videu se sexuálním obsahem.

Za trenérem stojí pevně prezident federace Noël Le Graët. „Co dokázal Zidane, je úžasné a jednou Francii povede. Ale Deschamps má smlouvu až do roku 2020 a do té doby zůstane,“ prohlásil dopředu.

Výsledky navíc jsou: ve skupině první, postup přes Argentinu, přes Uruguay, dnes semifinále s Belgií. A také proti Francouzovi. Trenérovi Martínezovi pomáhá Thierry Henry, další ze zlaté éry a s 51 góly nejlepší střelec reprezentace. „Je to podivné, “ připustil Deschamps.

Proč nebude vedle něj jako jeho asistent? Nikdo se ho neptal a on se o práci neucházel, vysvětluje deník L’Equipe. „Když chceš být trenérem, čekáš na nabídku. A ta belgická mě lákala,“ přiznal Henry. V nové roli radí, předává zkušenosti. „Jsem za něj rád. Prožil úžasnou kariéru jako hráč a pustil se do druhého života, který je složitý,“ poznamenal Deschamps.

I když je dělí devět let, neměli k sobě daleko a uznávali se. Henry o něm už dřív řekl: „To není štěstí, dělal a dělá správná rozhodnutí. Jako hráč, jako trenér. Je dobrý.“

Deschamps, ač nosil kapitánskou pásku, nevyčníval. Ani postavou, ani stylem. Byl štítovým záložníkem, pracantem zapáleným pro vítězství. Ale týmu šéfoval, jako generál. A vyhrával: s Marseille i Juventusem třeba Ligu mistrů nebo domácí soutěže, o dvou triumfech v reprezentaci už byla řeč.

ZASTAVILI BRAZÍLII. Didier Deschamps (vlevo) a Zinedine Zidane zastavují Rivalda ve finále mistrovství světa 1998. Francie ho vyhrála 3:0, Deschamps byl kapitánem, Zidane dal dva góly. MISTR SVĚTA. Didier Deschamps už má na krku medaili, jako kapitán dovedl Francii na fotbalovém mistrovství světa 1998 ke zlatu. Za ním jsou Laurent Blanc nebo Zinedine Zidane.

Už tehdy se učil. „Pořád jsme spolu diskutovali, byl mým prostředníkem,“ vzpomínal Aimé Jacquet, kouč z roku 1998. „Všechno do detailu rozebíral.“

Nejdřív trénoval Monaco, potom zmíněné kluby, kde hrával. Reprezentaci převzal v roce 2012, před ním ji vedl další někdejší spoluhráč Laurent Blanc.

I jako trenér zůstal Deschamps stejně pečlivý. Vybíral hráče na dané posty, zvažoval, aby fungoval celek. Má instinkt, cit a autoritu. Bez Benzemy, ale i Lacazetta nebo Martiala či zraněného Koscielného vytvořil pevnou partu.

Viděli jste tu týmovou radost? Nebo když před osmifinále přebíral dres na památku rekordního, 80. zápasu na lavičce Francie, hráči tleskali, až ho vřelé ovace dojaly.

Slzy měl v očích předloni před finále mistrovství Evropy, kdy mu další z úspěšné generace Lilian Thuram děkoval: „Zase můžu mít rád reprezentaci. Hodně se ti podobá. Hráči si váží, že nosí národní dres.“ Tehdy po prodloužení bral stříbro.

Co teď? Titul z mistrovství světa jako hráči i jako hlavní trenéři mají jen Mario Zagallo a Franz Beckenbauer. Deschamps může být třetí.