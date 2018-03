Slavia ožila, Sparta se hledá. Potvrdí 289. derby předpoklady?

Přesto i on před zápasem se Spartou zopakoval otřepanou formulku. Stejně jako kouč soupeře Pavel Hapal, hráči, experti, fanoušci.

Derby nemá favorita.

Kdo tuhle poučku použil jako první, toho už se zřejmě nedopídíme. Jisté je, že teď se jí chytají všichni aktéři nejprestižnějšího utkání, které liga může nabídnout.

„V takovém zápase se všechno maže, strašně těžko se na něj připravuje,“ tvrdí Trpišovský.

Říká se, že je jedno, v jakém rozpoložení týmy do derby jdou, kolik bodů je dělí v tabulce nebo jak silné mají kádry. Sparta vs. Slavia, to je emotivní boj rivalů, ve kterém prý jdou statistiky a fakta stranou.

Vážně to tak je? Podle jiné formulky sice fotbal nemá logiku, ale občas není špatné se jí zkusit řídit.

Protentokrát rozum říká: derby favorita má.

Je jím Slavia, která se po bídném startu jara oklepala, na druhém místě ji od páté Sparty odděluje sedm bodů a minulý víkend doma proti Olomouci v závěru předvedla, jak by měl vypadat totální fotbal, který kouč Trpišovský po zimním nástupu sliboval.

I bookmakeři jí věří, protože ve srovnání se zvadlou Spartou vypadá svěže, odhodlaně a navíc ještě možná cítí – byť maličkou – šanci na titul. Když na Letné vyhraje, znejistí zdánlivě jistého mistra z Plzně.

„Uděláme všechno, abychom to zvládli. Chceme ještě Plzeň stíhat,“ vyhlásil bez vytáček obránce Jan Bořil.

Hladová Slavia teď působí dojmem, že by se jí to mohlo podařit. Může jí vůbec Sparta derby znepříjemnit? Poslední zápas v Karviné tomu moc nenapovídal, ale pokud chce ještě myslet na druhé místo, nemá jinou možnost. Porážka by znamenala už téměř katastrofu: ztráta na pozici, která má být v pokažené sezoně cenou útěchy, by narostla na deset bodů.

„Všichni víme, jak to v tabulce vypadá. Jestli chceme mít naději, vyhrát musíme,“ uvědomuje si kapitán David Lafata.

Sparta musí spoléhat na to, že nový kouč Hapal za necelé dva týdny dokáže zázrak: probudit leklý tým, který nedává góly, zmatkuje a v závěrečných minutách se pravidelně třepe o výsledek.

„Je to jen v hlavách. V týdnu jsme měli tvrdý trénink a neviděl jsem problém,“ přesvědčuje Hapal.

Pro něj bude mít zápas extra náboj, protože povede tým proti Trpišovskému, kamarádovi z trenérské školy. Dva roky společně studovali, na stáži v Kolíně nad Rýnem bydleli spolu na pokoji, kontakt udrželi i poté, co získali profilicenci.

Ligové derby jako trenéři ještě nezažili, oba ho znají z jiného pohledu. Hapal v roce 2000 jako sparťanský náhradník slavil titul po vítězství 5:1, Trpišovský si atmosféru vyzkoušel před lety jako kouč sparťanských dorostenců.

„Ale tam bylo pár rodičů, zatímco tady bude plný stadion,“ usmíval se ve středu na tiskové konferenci.

Nepřekvapí, že Letná skutečně hlásí vyprodáno. Fanoušky láká přímý souboj o druhé místo, ale i srovnání týmů, které se v zimě vydaly odlišnými cestami.

Zatímco Slavia se pod Trpišovským vrátila k českému jádru, Sparta dál sází na cizince. I v tom se pro ni skrývá úskalí – mohou zahraniční nováčci rychle pochopit, jaký význam v sobě derby, které se hraje už po 289., skrývá? „Už i oni vědí, o čem takový zápas je,“ přesvědčuje Lafata.

I tak platí, že tentokrát má derby favorita. A Sparta jím není.