Šilhavého Slavia vyrovnala rekord Sparty. Vážíme si toho, řekl trenér

Slavia má společně se Spartou nejdelší sérii v historii samostatné české ligy. Sparťané, vedení trenérem Jozefem Chovancem, před sedmi lety bez jediné porážky dokráčeli k titulu. Na začátku dalšího ročníku o skvělou bilanci přišli porážkou na hřišti nováčka z Hradce Králové.

To Slavia také slavila na konci minulé sezony zisk mistrovské trofeje, neprohrála s nástupem Šilhavého, jenž loni po pátém kole nahradil odvolaného Dušana Uhrina mladšího. Uvedl se remízou v Teplicích, pak výhrou 1:0 nad Libercem a následně třemi body za vítězství 2:0 v derby se Spartou.

Totožným výsledkem dosavadní maximum úhlavního rivala Slavia dorovnala. „Bylo to zasloužené vítězství, už před zápasem jsem cítil, že předvedeme velký výkon,“ jásal Šilhavý. Pod jeho taktovkou Škoda a spol. ve 33 duelech desetkrát remizovali, zbytek zápasů ovládli.

Rekordní série 1. - 2. Slavia

33 zápasů v letech 2016 až 2017 (série stále trvá) 1. - 2. Sparta

33 zápasů v letech 2009 až 2010 3. Sparta

32 zápasů v letech 1996 až 1997 4. Slavia

24 zápasů v letech 1999 až 2000 5. Baník Ostrava

22 zápasů v letech 2003 až 2004



„Před derby jsem na to nemyslel. Ale je to velký výsledek, nic jednoduchého. Vážíme si toho,“ vyprávěl Šilhavý na pozápasové tiskové konferenci. Měl za sebou vypjatých a bouřlivých devadesát minut - sudí Jan Jílek Slavii neuznal regulérní gól a nevyloučil jejího hráče Jana Bořila, který jakožto napomínaný dvakrát „žlutě“ fauloval a zázrakem unikl předčasnému odchodu do kabin.

„Ukradená“ Škodova branka ze 29. minuty slávisty naštvala, byli přesvědčení, že sparťan Costa vykopával míč metr za brankovou čárou, což záhy potvrdil opakovaný záběr. „Myslím, že to viděla i Tribuna sever,“ řekl Škoda o známém sektoru domácích fanoušků, který byl v inkriminovaný moment na opačné straně stadionu.

„Hráči to v kabině řešili, ale první moje slova byla: Nemluvte, hoďte to za hlavu, nevrátíme čas. Možná, že nás to trochu i zdravě nabudilo do druhé půle,“ myslí si Šilhavý. Měl pravdu. V prvním poločase byly momenty, kdy Sparta domácím stačila, hrála na jejich polovině, kombinovala. Ve druhém už se na území Slavie dostávala zřídka a čelila velkému tlaku.

VIDEO: Stramaccioni: Nemůžu po každém zápase přemýšlet o tom, co se mnou bude Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trenér Šilhavý navíc své svěřence dobře připravil na Tomáše Rosického, který se nedostal ke své typické hře. „Nešlo o to, že bychom chtěli Tomáše, byť je to pořád velký hráč, bránit osobně. Ale samozřejmě když měl balon, zdvojovali jsme ho. Chtěli jsme hrát těsně u něj a vyplatilo se to,“ těšilo kouče Slavie.

Nevadilo, že měl úřadující mistr proti svému soupeři pouhé dva dny na přípravu kvůli čtvrtečnímu pohárovému střetnutí s Maccabi Tel Aviv. Slavii vyšla rotace se sestavou, v Evropské lize nastoupili od začátku pouze čtyři fotbalisté, kteří s úvodním hvizdem vyběhli na trávník i proti Spartě: Simon Deli, Jakub Jugas, Eduard Sobol a Miroslav Stoch.

Poslední jmenovaný předvedl nejlepší výkon ve slávistickém dresu, který korunoval přihrávkou na Škodův gól v 71. minutě. „Kvalita hry se z naší strany projevila hlavně ve druhém poločase. Byla z nás cítit síla, chuť jít za vítězstvím,“ poznamenal Šilhavý.

Sparta se ve zbytku utkání na vyrovnání nezmohla, po vyloučení Costy, jenž dostal dvě žluté karty v rychlém sledu, ještě jednou inkasovala - chytře se prosadil Josef Hušbauer.

„Věřím, že to bude takhle pokračovat,“ prohlásil Šilhavý, který se svým týmem ztrácí na vedoucí - a zatím bezchybnou Plzeň - tři body. Viktoria má ale pondělní dohrávku se Zlínem k dobru.

Mimochodem, proti stejnému soupeři může Slavia v příštím ligovém kole vytvořit nový rekord samostatné české ligy - 34 utkání bez porážky.

Dokáže to?