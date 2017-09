Sudí Blažej se Slavii omluvil. Jílek se divil, proč by měl vyloučit Bořila

Situace z nedělního derby byla jednoznačná po zhlédnutí videozáznamu, ale i v reálu měl Blažej poznat, že sparťan Costa střelu domácího Škody vykopával už za brankovou čárou.

„V momentu, kdy míč přešel čáru, jsem měl situaci zakrytou tělem Costy. Neviděl jsem tedy, kde přesně míč je a nemohl branku uznat,“ vysvětlil Blažej na twitterovém účtu komise rozhodčích.

Slávisty neuznaný gól zdravě naštval, jak sami po zápase tvrdili. Ve druhém poločase to bylo poznat na jejich zaujetí soupeře zadupat do země. A ani chyba sudího jim nakonec vadit nemusela, Škoda skóroval v 71. po standardce hlavou a v nastavení výhru 2:0 pečetil Hušbauer.

Víc než o výhře Slavie se však po zápase mluvilo o neuznané brance. „Je zřejmé, že v těchto situacích by pomohlo video. Ale opakuju, že jsem udělal hrubou chybu především já a nechci se vymlouvat,“ zdůraznil Blažej.

Pikantní je, že „goal line technology“ je na stadionu v Edenu nainstalována pro potřeby Evropské ligy...

Zatímco asistent Blažej evidentní chybu uznal, hlavní sudí Jan Jílek, který krátce před neuznaným gólem Škody poškodil Spartu, ne.

„Po zápase mě překvapilo, že o tom je vůbec řeč,“ reagoval Jílek v rozhovoru pro isport.cz.

Slávista Jan Bořil hrál se žlutou kartou a poté podrazil unikajícího Václava Kadlece. Měla následovat minimálně druhá žlutá karta. Jílek nechal pokračovat ve hře. Navíc Bořilovi odpustil žlutou kartu i ve druhém poločase za stažení Ben Chaima. To faul odpískal, ale osobní trest neudělil.

„Ani po zhlédnutí videa nedokážu určit, jestli to faul byl, nebo nebyl,“ tvrdil Jílek k zákroku na Kadlece. „To je zlomek vteřiny, jestli tam vůbec nějaký kontakt byl. To vůbec není jasný a já bych měl vstoupit do takového zápasu a vyloučit hráče? To nikdo nemůže chtít. Ta situace musí být černobílá,“ prohlásil Jílek.

Záznam ukázal, že rozběhnutý Kadlec byl u míče dřív, míč si posunul dopředu a Bořil mu šlápl na nohu.