VIDEO: To je gól! křičel Ondříček. Vůbec ne, zapíral sparťan Kohák

Příznivci úhlavních rivalů se škádlili jen na oko, jako při kontroverzním momentu, kdy Costa vykopával Škodovu střelu metr za brankovou čárou. Sudí trefu slávistického kapitána chybně neuznali. „To je gól,“ byl si při pohledu na opakovaný záznam jistý Ondříček. „Vůbec ne,“ opáčil Kohák.

„Není to celým objemem,“ snažil se fanoušek Sparty. „To je čtyřmi objemy,“ reagoval na něj Ondříček. „To si děláte srandu, ne?“ divil se.

Oba si během přenosu stihli předat symbolické dárky - Ondříček věnoval svému spolukomentátorovi čínskou kočičku štěstí a vtipkoval, že je Slavia prodává ve fanshopu. Od Koháka pak dostal spodní prádlo se sparťanským motivem.

V závěru zápasu, když Slavia vedla 1:0, se po dvou rychlých žlutých kartách poroučel předčasně do útrob stadionu sparťan Costa. „Bojuje, to se musí nechat,“ komentoval to Ondříček. „Co udělal? Červenou, cože?“ ptal se sudího Jílka na dálku Kohák. „Teď rozdává karty? Měl jsi dát osm žlutých slávistům!“

Během nastaveného času pak Ondříček radil Hušbauerovi, který se chytře uvolnil a postupoval na brankáře Dúbravku. „Dej to sám, v klidu. Do branky to dej!“ Což Hušbauer skutečně udělal. „No jasně,“ smál se slávistický fanoušek Ondříček, který režíroval například filmy Samotáři či Jedna ruka netleská.

Sparťan Kohák, jenž je známý jako reklamní režisér a herec (Okresní přebor, U mě dobrý), na adresu Hušbauera jen utrousil: „Ten hrál kdysi za Spartu, tady ten pán. A teďka slaví gól.“