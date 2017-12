Propast v Manchesteru? City může v derby s United učinit zásadní krok

A jeho slova jsou pochopitelná a logická. Anglická Premier League totiž zatím není ani v polovině.

Jenže při pohledu na výsledky a počet bodů v tabulce je evidentní, kdo je letos na ostrovech nejlepší.

Manchester City vyhrál posledních třináct ligových zápasů, od začátku sezony dal už šestačtyřicet branek, což jsou více než tři góly na zápas. Náskok v tabulce před druhými United mají osmibodový, a že by boj o titul v Anglii zdramatizoval ještě někdo další? Spíš utopie.

„Pokud budou vyhrávat zápasy i brankami v posledních minutách jako dosud, těžko je někdo bude ještě chytat,“ uznává smířlivě i brankář Arsenalu Petr Čech.

A právě díky gólům v závěrech zápasů získal Manchester City i své poslední tři výhry. Další - už čtrnáctou v řadě - chce přidat na Old Trafford, kde zvítězil čtyřikrát v posledních šesti zápasech.

„Myslím, že máme lepší tým než například v minulé sezoně. I když to samé platí i o soupeři,“ poznamenal dva dny před utkáním José Mourinho.

„Ať už vyhrajeme, remizujeme, nebo prohrajeme, rozhodně tím nezískáme nebo neztratíme titul. To samé platí i pro soupeře,“ doplnil Guardiola.

Tím připustil, že je i Manchester United stále reálně ve hře o titul. „A nejen my. I další týmy mohou titul vyhrát,“ myslí si Mourinho.

S Guardiolou jsou nejčastějšími soupeři, výrazně lepší bilanci má však bývalý trenér Barcelony či Bayernu. „Bude to velký zápas jako každý jiný na Old Trafford. Nemůžu se dočkat, rozhodně uděláme všechno pro to, abychom je porazili,“ slíbil Guardiola.

Ten v devatenácti vzájemných zápasech Mourinha devětkrát porazil a čtyřikrát s ním prohrál, šestkrát skončily zápasy jejich týmů nerozhodně. Pokud uspěje i ve dvacátém vzájemném utkání, propast mezi Manchesterem City a Manchesterem United opět naroste. Už na jedenáct bodů.

„Ale na to teď nemyslíme. Chceme prostě jen vyhrát další velký zápas,“ ujišťuje trenér Manchesteru City, který v Anglii míří za titulem. Nebo jsou takové soudy v téhle fázi sezony předčasné?