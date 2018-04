S Hrubým se známe dobře, říká před derby liberecký brankář Hladký

Jaký máte vztah se svým jabloneckým protějškem Hrubým?

Známe se velice dobře, oba jsme vyrůstali v Brně a potkali jsme se ve Zbrojovce. Já jsem tenkrát přišel jako mladý do juniorky, a on tam byl už jako starý harcovník. Je to už deset let, možná i víc. Potkali jsme se ale jen na pár trénincích, protože on už byl tenkrát na odchodu.

Souboj Hladký - Hrubý je celkem pikantní a vtipná záležitost. Co tomu říkáte?

Vnímá to asi každý, ale je to asi patnáctá kapitola toho našeho souboje, protože jsme proti sobě chytali opravdu hodněkrát. Vás novináře to samozřejmě baví, ale pro mě samotného fakt, že proti mně chytá zrovna Vlasta, nic neznamená.

Hrubý o Hladkém Vlastimil Hrubý „Oba jsme ze Zbrojovky Brno, ale v jednom týmu jsme se spolu nikdy nepotkali, protože on je asi o pět let mladší než já a když jsem z Brna odcházel, tak byl snad ještě v dorostu. Samozřejmě jsme o sobě věděli, ale potkávali jsme se spíš jako soupeři. Jsem rád, že teď proti sobě v neděli nastoupíme poprvé v derby Jablonec - Liberec, protože je to zajímavá souhra okolností, že jsme se oba dostali do severních Čech. Ten zápas určitě nebude o nás dvou, ale je to takové příjemné, že dva kluci někde z jižní Moravy proti sobě budou chytat v Podještědském derby. Já jsem si ty první derby nijak zvlášť nepřipouštěl, protože jsem tady byl krátce, ale postupem času to vnímám víc. Je to takové zpestření tím, že je to hlavně pro diváky vyhrocený zápas a má svůj náboj. Na podzim jsme v Liberci dostali čtyři góly a pevně doufám, že mu to doma oplatíme.“ sed

Váš kapitán Coufal říkal, že byste si s Hrubým mohli po zápase vyměnit dresy...

Je pravda, že jsme to ještě nikdy neudělali. Já si nerad měním dres, když nám utkání nevyjde podle představ. No ale když vyhrajeme, třeba si ho vyměníme.

V čem vidíte přednosti svého protivníka Hrubého?

Za ty čtyři roky, co je v Jablonci, si udržuje stabilní formu. To je jeho největší přednost, že se o něj kluci můžou opřít.

Dva Brňáci v brankách soupeřů v derby severu. To je zvláštní souhra, ne?

To ano, ale za Jablonec ještě hraje Luděk Pernica, se kterým mám vztah ještě větší. Sice se moc nescházíme, oba se spíš věnujeme svým rodinám, ale jsme na telefonu.

Jablonec se na jaře vyšvihl do bojů o Evropu a má dobou ofenzivu. Na koho z hráčů si budete dávat největší pozor?

V hlavě se připravuju na Jovoviče, který si míč navádí do středu a má výbornou střelu. Dal už několik krásných gólů. Pak jsou tam samozřejmě Doležal s Chramostou, oba super útočníci. Na ty je potřeba dát si pozor. To samé platí i o Masopustovi, který má velkou formu. S Trávníkem je to pět jabloneckých ofenzivních hráčů, kteří mají vysokou kvalitu.

Jablonec taky kope dost penalt. Máte zmapované jejich exekutory?

Dostanu sestřih a podívám se na ně. Vzpomínám si, že i Chramosta už proti mě kopal nějaké penalty. Určitě budu mít jejich střelce nastudované.

Vy i Jablonec hrajete o poháry a dělí vás jediný bod. Berete derby jako klíčový zápas?

Ono je to ošidné. Trenér Holoubek to vystihl přesně, když řekl, že teď hrajeme svoje play off. Do konce zbývá pět kol a body s Jabloncem mají stejnou váhu jako potom body s Jihlavou. Nechci proto mluvit o klíčovém zápase, ale o zápase, který jdeme vyhrát stejně jako další čtyři.