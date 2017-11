První ostré moravskoslezské derby je tu. Bohužel jen o záchranu

Rozporuplně bude duel prožívat Jan Wolf, který karvinský klub spoluzakládal a je předsedou jeho dozorčí rady. Zároveň šéfuje představenstvu Baníku Ostrava... „Utkání budu prožívat těžce,“ svěřil se Jan Wolf. „A to, že je to boj o záchranu, je nejhorší scénář, jaký mohl nastat.“

Ostravský trenér Radim Kučera prohlásil, že důležitost zápasu je obrovská. „Vnímám to stejně jako hráči,“ uvedl Kučera. „V závěru podzimní části ligy ale potřebujeme výhru jako sůl.“

Kučera si uvědomuje, že zimní příprava bude napjatá. „Ale pokud urveme tři body, mohla by být přece jen klidnější. A hodně by nám to pomohlo psychicky,“ dodal.

Na rozdíl od Baníku, který padl v Liberci 1:2, Karvinští v minulém kole zabrali. „S Jabloncem získali důležité tři body,“ potvrdil Kučera. „V tom zápase na mě působili bojovnějším, zarputilejším dojmem než jejich soupeř. Ten však měl vyloženější šance.“

Kučera upozornil na trojici záložníků – Jana Šislera, Lukáše Budínského a Filipa Panáka. „O ty se Karvinští mohou opřít, to jsou tahouni mužstva. Karviná se stejně jako my potýká s tím, že její hra nepůsobí špatně, ale rovněž nesbírá body.“

To potvrzuje karvinský brankář Patrik Le Giang. „Výsledkově se nám nedařilo, ale herně jsme měli kvalitu. Věřím, že body s Jabloncem nám pomůžou.“

Karvinští si vítězný pokřik zařvali po pěti zápasech, Ostravští na něj čekají už 13 kol! „Edymu, našemu kustodovi, jsem minule říkal, že už chci slyšet jeho pověstný pokřik, což vyšlo,“ usmál se Le Giang. Čím je pokřik zajímavý, neprozradil. „To zůstane v kabině.“

Fotbalisté Karviné se shodují, že k derby se jim pojede lehčeji, když v minulém kole zvítězili. „Neříkám, že si ten zápas můžeme jet užít, ale na Baník máme náskok tří bodů, takže jsme v lepší pozici,“ prohlásil Filip Panák.

„Bude to dost nervózní zápas. Vyhrocený. S tím se budeme muset vypořádat,“ podotkl karvinský stoper Marek Janečka.