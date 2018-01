Ikaunieksův agent radí Jihlavě hráče prodat. Problém je v ceně

Podle něj jsou dva poměrně jasné argumenty. „Davis je psychicky připravený Vysočinu opustit. Samozřejmě, v klubu má platnou smlouvu, kterou musí dodržet. Lidsky už se ale vidí někde jinde,“ prozrazuje hráčův zástupce.

„Navíc, když na jaře zůstane v Jihlavě a bude bojovat o záchranu, jeho cena určitě nevzroste,“ je přesvědčen Zíka.

Jenže právě v přestupové částce může být problém. Jihlava totiž lotyšského reprezentanta, který je navíc jejím nejlepším střelcem, rozhodně nehodlá pouštět levně. „Realita je taková, že Vysočina Jihlava chce za Davise dost vysokou částku - dvouciferné číslo v milionech korun. To není jednoduché na českém trhu splnit,“ dobře ví Zíka.

„Poptávky jsou. Když však kluby zavolají a já jim řeknu plus minus jakou představu Vysočina má, zatím to tím většinou i končí,“ nechává nahlédnout do vyjednávání. „Registrujeme také nějaký zájem v zahraničí. Ale je to totéž - částka v eurech je vysoká.“

Podle informací MF DNES Vysočina za útočníka, který zatím v české lize odehrál 45 zápasů a vstřelil v nich 14 branek, požaduje 850 tisíc euro (přibližně 22 milionů korun). „Takovou částku jsem slyšel,“ potvrzuje Zíka. „S touto cenou se pracuje. A jak říkám, je daleko od toho, co by kluby byly momentálně za Davise připravené zaplatit.“

Renomovaný server Transfermarkt, zabývající se hráčskými přestupy, přitom odhaduje Ikaunieksovu cenu na 700 tisíc euro (zhruba 18 milionů).

„Nemůžu do toho kecat, nejsem majitelem Vysočiny, ale myslím si o tom svoje. Ta částka je z mého pohledu agenta, kterého dělám dvacet let, vysoko nadhodnocena,“ myslí si Zíka. „Spíš by bylo lepší pracovat s nižší přestupovou částkou a vyššími procenty z dalšího transferu,“ je přesvědčen.

Ikaunieks má s Jihlavou smlouvu do léta 2019, Vysočina tak na jeho prodej spěchat nemusí. Zvlášť ve chvíli, kdy je na posledním místě tabulky a na jaře bude nutně potřebovat střelce, jenž by jí pomohl ligu zachránit.

„Davis je profesionál, musí plnit smlouvu. Takže bude trénovat a připravovat se na sezonu. Nicméně, přestupové období teprve začíná a já věřím, že dokážu zmoderovat nějaký klub, který se s majitelem Vysočiny domluví tak, aby byli všichni spokojení,“ zůstává pozitivní Zíka.

V souvislosti s Ikaunieksovým odchodem se mluví o možnosti, že by jej koupila pražská Sparta. A pro jarní část sezony ho nechala hostovat v Bohemians 1905. Spekulace rozvířil také trenér klokanů Martin Hašek, který o Ikaunieksovi v posledních dnech hned několikrát mluvil jako o zajímavém hráči.

„Myslím, že by se do herního stylu Bohemians určitě hodil. Vím, že by se tam prosadil víc než v Jihlavě,“ myslí si Zíka. „Na druhou stranu finanční možnosti Bohemky určitě nejsou takové, aby zaplatila dvacet milionů korun.“

A Sparta? „Myslím, že má přemíru útočníků. Takže momentálně řešíme Stanciua (rumunský záložník Anderlechtu - pozn. red.) a jeho příchod na Letnou. Další je jen ‚jedna paní povídala‘. Je to velmi, velmi daleko,“ dodává Zíka.