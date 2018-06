Nedopadnout jako Kliment. Střelec Ikaunieks chce dál hrát v Česku

Fanouškům jihlavských fotbalistů nezbývá než se smířit s faktem, že FC Vysočina před novou sezonou přijde o svou nejzářivější hvězdu.

Pokud někdo věřil, že by čtyřiadvacetiletý lotyšský útočník Davis Ikaunieks během letní pauzy nakonec přece jen mohl odolat vábení z jiných klubů, sestup jihlavského celku z elitní společnosti těmto teoretickým nadějím udělal definitivní přítrž.

Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy

„Davis by nebyl udržitelný, ani kdybychom nesestoupili. Natož teď,“ měl bezprostředně po posledním utkání uplynulé sezony jasno jihlavský trenér Martin Svědík.

„Určitě byl po celé dva roky obrovským přínosem. A teď je otázka, kam odejde,“ přidal se ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Příští adresu Ikaunieksova působiště zatím nezná ani agentura Global Sports, která ho zastupuje. „Určitě se jedná. Ale zatím nic není tak daleko, aby se řeklo: Ano, někam odchází,“ uvedl hráčův agent Pavel Zíka.

Výborný vstup do jara, ale pak...

O lotyšského reprezentanta byl zájem už v zimě, kdy Jihlava odmítla nabídku Jablonce. Tehdy se spekulovalo o částce 12 milionů, která se však díky různým bonusům mohla vyšplhat až na 20 milionů korun. „Ta částka tomu byla hodně podobná,“ říká Zíka.

Jenže sestupem ohrožená Vysočina nechtěla pár dnů před startem jarní části přijít o očekávaného tahouna. „I když Davis věděl, že o něj zájem je, nebyl proti. Když nedošlo k dohodě klubů, rád na Vysočině zůstal,“ pokračuje Zíka.

Ze začátku to vypadalo, že šlo o skvělé rozhodnutí. Ikaunieks v úvodních čtyřech zápasech vstřelil dvě branky a na další dvě nahrál. Podceňované Jihlavě tak pomohl k senzační čtyřzápasové vítězné šňůře. „Davis měl jaro rozdělené na dvě poloviny. V první, do zranění, byl naprosto famózní. Dával góly, sbíral asistence. Každé kolo byl v sestavě kola,“ pochvaluje si Zíka.

Jenže pak přišel útlum. „Po zranění lýtka, které samozřejmě zbrzdí každého fotbalistu, nebyly výkony takové, jaké si přál klub ani i on sám,“ připouští agent.

„V rozhodujících momentech nám zase tak moc nepomohl,“ mrzí ředitele Staňka. Ikaunieks sice ještě stihl vstřelit další dvě branky, v závěru soutěže však selhal. „V posledních kolech zůstal pověsti kanonýra dlužen. Šance měl, ale neproměnil je,“ všiml si kouč Svědík. „Neodchází tak na vrcholu, ale s tím, že sestoupil.“

Chce dostat šanci jinde

Nyní však už produktivní forvard vyhlíží další výzvu. „Za ty dva roky, kdy jednu sezonu měl 9+3 a druhou 10+6, si zaslouží zelenou k přestupu,“ zmiňuje Zíka hráčovy statistiky vstřelených gólů a asistencí.

A klub se prodeji hráče, který má smlouvu až do příštího léta, nebrání. Klíčová bude cena: v zimě Jihlava požadovala 850 tisíc euro, tedy zhruba 22 milionů korun.

„S panem Vaculíkem jsem měl ve středu jednání, je to rozumný muž,“ připomněl Zíka, že majitel klubu s Ikaunieksovým odchodem počítá.

Otázka však zní, který klub bude v jednáních nejrychlejší. „Bylo by fajn, kdyby to bylo hotovo, než začnou přípravy prvoligových klubů,“ naznačil Zíka. „Jednání, která probíhají, jsou relativně daleko. Věřím, že během příštího týdne by se to mohlo dotáhnout.“

Plzeň není tak horká

Podle informací MF DNES je Ikaunieks na seznamu vyhlídnutých posil mistrovské Plzně. V případě, že Viktorii opustí nejlepší střelec uplynulé sezony Michael Krmenčík, má být údajně variantou číslo jedna.

„Myslím si, že Plzeň není tak horká,“ tvrdí Zíka. „O Davise ale mají zájem kluby z horní poloviny tabulky, respektive z první pětky.“

Hráče, který byl vyhlášen nejlepším cizincem uplynulého ročníku, by tak mohla získat druhá Slavia, třetí Jablonec, čtvrtá Olomouc nebo pátá Sparta.

„K tomu se nemůžu vyjadřovat, nechme to vývoji,“ usmívá se Zíka, který nepočítá s tím, že by Ikaunieks odešel do ciziny. „Zahraniční kluby řešíme taky. Ale s Davisem jsme se domluvili, že by bylo nejrozumnější, kdyby ještě rok, dva pokračoval ve špičkovém klubu české ligy,“ naznačuje možný scénář.

„Aby se tam prosadil a teprve pak aby šel do zahraničí. Nechce následovat osud Klimenta,“ zmiňuje Zíka jihlavského odchovance, který před třemi lety podepsal smlouvu se Stuttgartem, ale do sestavy se probojoval až při hostování v Bröndby Kodaň.