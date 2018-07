Chci jít cestou Skácela a Bednáře, říká Vaneček o skotském angažmá

„Smlouvu na 2,5 roku mám podepsanou, platí od 1. ledna 2019. Rád bych se ale do Skotska přesunul už teď,“ svěřil se top střelec sklářů v minulé ligové sezoně, v níž nasázel 10 gólů. Za Teplice skóroval i v sobotní generálce do sítě Sokolova.

Jaká je teď situace kolem vás?

Oznámil jsem oběma klubům, že bych rád odešel už v létě, protože je to pro mě obrovská výzva. Teplice potvrdily, že už přišla nabídka ze Skotska, teď už je to manažerech a klubech, ne na mně.

V zimě vám končí v Teplicích kontrakt. Kolik za vás chtějí?

Něco málo vím, ale určitě se k ceně nebudu vyjadřovat.

Proč jste si vybral Hearts?

Odmalička mám sen hrát na ostrovech, a když přišla tahle nabídka, nedala se odmítnout.

Chtěla vás i Olomouc, kterou čeká Evropská liga. Jak moc jste zvažoval, že půjdete tam?

Obě nabídky přišly naráz. Olomouc byla dost konkrétní, několikrát jsem se s nimi sešel. Nabídli mi hodně nadstandardní podmínky, z toho hlediska to bylo zajímavé. Stejně jako spolupráce s panem trenérem Jílkem, kterého znám z mládežnických reprezentací. I to, že mají možnost hrát evropské poháry. Lákalo mě to. Ale když jsem si dal všechna pro a proti, vyšli mi z toho Hearts, protože si můžu plnit sen.

Jak moc nadstandardní podmínky vám Olomouc předložila?

Dost se to blížilo skotské nabídce.

Sledoval jste Hearts už dřív?

Ne úplně speciálně, ale o klubu jsem věděl, protože výborné služby tam odváděli Rudolf Skácel a Roman Bednář. Když přišla nabídka, začal jsem se zajímat trošku víc a dozvěděl jsem se, že to je úžasný klub s velkou historií. Jsem nadšený, že budu jeho součástí.

A jak jste nadšený z fanoušků? Proti Česku to bude nebe a dudy.

Na každý domácí ligový zápas chodí přes dvacet tisíc lidí, což je něco neskutečného. Pak máte zápasy s Celtikem a Rangers, kde bývá i padesát až šedesát tisíc diváků, to je na české poměry nevídané.

Nemrazí vás z toho už teď?

Abych řekl pravdu, tak ano. Zarazilo mě to, ale v pozitivním duchu. Když přijde 20 tisíc lidí, kteří vás poženou a budou od první do poslední minuty řvát, nedovolí vám to vypustit jediný souboj. Vůbec se nedivím, že skotská liga je strašná jízda od začátku do konce zápasu.

Jak vás inspirují příběhy vašich předchůdců Skácela a Bednáře?

Rudolf Skácel po sezoně a půl, když dal 16 gólů, okamžitě odešel do Sunderlandu, kde hrál anglickou Premier League. A v ní odkopal 70 zápasů, to je obrovský úspěch a sen každého fotbalisty. Roman Bednář šel podobnou cestou, dal 11 gólů, přestoupil do Anglie a pak si taky Premier League zahrál. Je obrovská šance se ze skotské ligy dostat ještě dál. Pro mě bude hrozně důležité udělat úspěchy v Hearts.

Jste důrazný, výborný ve vzduchu, ostrovní fotbal vám může sedět. Kalkuloval jste s tím?

Když se podívám na svůj styl hry, tak by pro mě nějaké Španělsko nebo Itálie asi nebyly optimální. Ale ostrovní fotbal, který je hodně o soubojích, by mi měl svědčit. Doufám, že tomu tak bude.

Dáváte si gólové cíle. Jaký bude pro skotské angažmá?

Určitě bych byl rád, kdybych za rok dal víc než 10 gólů. Hearts momentálně nejsou v evropských pohárech, prožili jednu z nejhorších sezon, skončili na 6. místě. Určitě tam jdu s cílem dostat se do pohárů a prát se s Celtikem o titul.

Když jste podepisoval smlouvu, jak na vás klub zapůsobil?

V Edinburghu, kde Hearts sídlí, jsem mluvil s manažerem Craigem Leveinem. Prošel jsem si celé zázemí, viděl jsem i tréninkový kemp a jsem z toho naprosto nadšený, neuvěřitelné! I město je nádherné.

A s českým brankářem Zdeňkem Zlámalem jste už mluvil?

Ještě ne, doladilo se to před pár dny, nechtěl jsem to zakřiknout. Ale jsem hrozně rád, že tam budeme dva. Je to moje první zahraniční štace a určitě mi to pomůže.

Co vy a angličtina?

Budu ji muset vypilovat, konkrétně ještě tu skotskou, která se od britské dost liší. Všemu jsem rozuměl, jen se potřebuju sám rozmluvit, s tím mám trošku problém.

Když zůstanete v Teplicích, jak na tom budete s motivací?

Moje motivace je, že mám na Stínadlech ještě půl roku smlouvu. A udělám všechno, aby se mně i klubu dařilo. Když se hodně rychle nevymyslí přestup do Skotska, v sobotní ligové premiéře v Příbrami nastoupím. Tedy jestli budu hrát, to záleží čistě na trenérovi.

Zranění byste se nebál?

Toho jsem se nejvíc bál, než jsem smlouvu s Hearts podepsal. Teď už mám nějakou jistotu. Ale co se mi bude odehrávat v hlavě, pokud tu zůstanu, to úplně neovlivním. Já věřím, že se kluby domluví a odejdu ještě teď; skotská liga začíná dva týdny po té naší. Když ne, určitě si to budu muset v hlavě nastavit tak, abych ze zranění strach neměl a odevzdával výkony, které mám.