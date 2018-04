Využili jsme toho, že se Liberec nestíhá vracet, říkal teplický Vaněček

„Asi jsme zachránění,“ usmál se kanonýr, který poprvé skóroval na jaře. Celkem už dal osm gólů.

Ulevilo se vám?

Určitě. Od začátku jarní sezony se potýkám s tím, že mám dvě tři šance za zápas, ale ostravský Fleišman mi to vykopne z čáry, trefím tyčku, sparťanský brankář Nita mi to zázračně vytáhne, se Zlínem mi tutovky gólman taky neskutečně chytí.

I teď jste půlminutu před gólem stoprocentní šanci zahodil.

Zase to někdo vykopnul z čáry, když jsem hlavičkoval na zadní tyč. Mít víc času o tom přemýšlet, nezkoncentroval bych se na následný roh a gól bych nedal.

Co pro vás výhra znamená?

Táhlo se s námi celou sezonu, že se venku strašně trápíme. Doma podáváme docela dobré výkony, potřebovali jsme to i venku zlomit a přivézt body i z hřiště soupeře.

Čím jste Slovan zaskočili?

Dobře jsme zvolili taktiku. Věděli jsme, že Liberec je hodně silný na míči, připravovali jsme se, že budeme muset hrozit z brejků. Když Liberec drží balon na půlce soupeře, pak nestíhá dozadu. Potvrdilo se to.

Na silné se vám daří. Proč?

Pro nás je výhodné hrát proti soupeři, který chce hrát fotbal. Asi neumíme v naší situaci dobývat, viz na Bohemce. Paradoxně nám vyhovovalo, že Liberec je v takové formě, že si takhle věří. Třeba Bosančič neměl úplně svůj den, třikrát nám namazal a my šli do přečíslení.