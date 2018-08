Teplického střelce Vaněčka hecovali: Ještě ti do Baroše něco chybí

„Lhal bych, kdybych řekl, že to není super. Mít po třech zápasech bilanci 4+1 je sen každého útočníka,“ nemluvil Vaněček ve frázích.

V úvodním kole v Příbrami svým sklářům pomohl k remíze 1:1 asistencí, pak doma skolil Duklu dvěma ranami při výhře 5:2 a po sobotě mohlo klidně v zápise o utkání stát: Liberec – Vaněček 2:2. Podobně jako se to ve stejný den psalo o Milanu Barošovi a jeho hattricku za Ostravu, kterým rozklížil Příbram.

„Hned si ze mě Pavel Verbíř a Eda Poustka dělali srandu, že do Baroše mi pořád ještě něco chybí,“ líčil Vaněček pobaveně, jak ho špičkovali vedoucí mužstva a masér. „Ale já myslím, že dneska ty dva góly stačí.“

Oba byly poněkud akrobatické, až zlatanovské. Když však Vaněčka v klubové televizi ke švédskému fantomovi přirovnávali, bleskově vyhrknul: „Do Zlatana mám několik světelných roků daleko.“

Ibrahimovič překypuje sebevědomím, to Vaněček v civilu tolik ne, ale jeho góly vypadaly drze. Oba padly po standardkách. Nejdřív mu nahrával Kučera, on se zbavil Kačaraby a ve výskoku míč báječně napálil z voleje. Pak si při dlouhém Horově autu odclonil Karafiáta, který mu visel na zádech jak batoh, míč zpracoval na prsou, a než spadl na zem, přehodil brankáře.

„Při prvním gólu jsme na sebe s Kučerou mrkli, on to rychle přečetl a rozehrál, než se všichni stačili zformovat. A já se akrobaticky trefil,“ vykreslil bombarďák Vaněček. A úder číslo 2? „Dlouhý aut trénujeme. U tyče jsem si míč přebral na prsa a snažil se trefit bránu, po zákroku brankáře Hladkého to tam naštěstí doskákalo.“

Když dostal Teplice poprvé do vedení, Liberec se dožadoval odpískání faulu. „Rozhodně tam kontakt rukama byl,“ nezapíral 192 cm vysoký rodák z Plané. „Ale z obou stran. Při zápase je toho strašně moc. Záleží vždy na konkrétní situaci, jak to rozhodčí posoudí. Může jako faul obranný, jako faul útočný, anebo to nechat. Dneska se rozhodl takhle, pro mě jen dobře.“

Vaněček chce po kariéře do klece MMA, možná právě jeho vášeň pro bojové sporty mu pomáhá v koncovce. On to vidí naopak: „Kupodivu poslední půlrok mám problém s úponem, takže jsem tréninky vynechal, možná to bude ten recept.“

Že skóruje po standardkách, to není náhoda. „Já dávám většinu gólů po nich, uplatňuji své kilogramy,“ vnímá převahu. „Standardky s asistentem Nečasem nacvičujeme, už minulý zápas nám přinesly ovoce a daří se nám je využívat dál.“

Nejpozději od ledna bude Vaněček hráčem skotských Hearts, pokud ho nevykoupí dřív. Jeho loučení s Teplicemi je velkolepé. Odskáče jeho formu v neděli i Sparta?

Bombarďák David Vaněček slaví jeden z gólů do liberecké sítě.