Jsem rád, že mi trenér dával šanci, říká jihlavský fotbalista Štěpánek

Vzpomínáte? Nejprve nešťastný zásah dvacetiletého mladíka přinesl domácí remízu 1:1 s Příbramí a poté dvě nepříjemné teče porážku 0:2 v Plzni.

„Co k tomu říct, to je prostě smůla,“ uvedl Štěpánek loni v květnu. „I takový je holt někdy fotbal. Ale ostatní kluci mě hned povzbuzovali, ať si z toho vůbec nic nedělám, ať dám hlavu nahoru.“

Stejný muž, jen o rok a půl starší, se letos na podzim profiloval jako osobnost defenzivy FC Vysočina. V patnácti zápasech pod náročným koučem Martinem Svědíkem nechyběl na hřišti ani minutu. Jako jediný ze všech jihlavských hráčů!

„Určitě jsem rád, že mi trenér dával šanci. Snad jsem mu to svými výkony vracel,“ usmívá se Štěpánek, který ostřížímu zraku kouče neunikl.

„Také na mě trenér nějaké výčitky měl, každou chybu jsme dostávali sežrat,“ připomněl občas důraznou kritiku kouče. „Byl náročný, občas zvýšil hlas, ale nám to vyhovovalo. Zvykli jsme si na to a dělalo nás to lepší,“ říká Štěpánek.

O to nepříjemnější je, že Jihlava nyní o progresivního kouče přišla. Zvlášť proto, že čtyřiačtyřicetiletý kouč, který odešel do prvoligového Slovácka, byl pro mnohé zárukou, že výkony FC Vysočina budou mít úroveň. „Z hráčů dokáže vždycky dostat to nejlepší. Díky tomu, že v Jihlavě po sestupu z ligy zůstal, jsem čekal, že se budeme pohybovat na vršku,“ říká Štěpánek.

To se potvrdilo. První polovinu druholigové soutěže Jihlava zakončila na druhém místě, když od vedoucích Českých Budějovic ji dělí jen horší skóre. „Některé zápasy nám sice nevyšly, jak bychom chtěli, ale celkově můžeme být spokojení,“ myslí si mladý stoper.

A mohlo být ještě lépe. Stačilo vyhrát důležité utkání na jihu Čech. „Mohli jsme odskočit o šest bodů. A byli bychom v pohodě,“ uvědomuje si Štěpánek. „Ale musím říct, že jsme prohráli zaslouženě. Takže je to asi tak, jak má být.“

Před koncem roku Jihlavu čeká ještě jedno soutěžní utkání: sobotní předehrávka úvodního jarního kola v Pardubicích. „Bude to nepříjemný zápas, Pardubice jsou doma silné. Ale věřím, že když předvedeme obvyklý výkon, zvládneme to,“ tipuje Štěpánek.

Zatímco předchozí domácí zápas byl rozlučkou s Martinem Svědíkem, v Pardubicích se na lavičku Jihlavy naposledy postaví Svědíkův asistent Michal Šmarda a zbytek realizačního týmu. „Taktika tak asi bude stejná. A to, jak velký průšvih výměna trenérů pro Jihlavu případně bude, se uvidí až později. Záleží, jaký nový kouč přijde a jak to bude vypadat,“ krčí rameny Štěpánek. „Nevíme, co a jak bude. Je to nepříjemné, ale jsme na to zvyklí. Je to fotbal,“ dodává.