Chybí nám zkušenosti, cítí premiérový opavský střelec Puškáč

„Bylo vedro, my byli v deseti (bez vyloučeného obránce Jaroslava Svozila). Hodně nám ubývaly síly,“ řekl Puškáč. „Přesto jsme vyrovnali a mohli jsme uhrát slušný výsledek.“

Proč to nevyšlo?

Bohužel ve druhém poločase jsme dostali brzy gól (Poznar v 54. minutě).

Vy jste před třemi roky hrál ještě divizi. Jaká je první liga?

Fotbalovější. Není tak důrazná jako druhá, v níž jsou všichni u balonu. Tady je to taktičtější. Soupeř trestá každou chybu, takže když ji uděláme, bolí to. Chybí nám ještě zkušenosti.

A to je důvod, proč jste oba dosavadní zápasy prohráli?

Také, ale se Zlínem jsme moc chtěli urvat tři body, ať se nám lépe dýchá, protože teď v pátek jedeme na Slavii, což bude tvrdý oříšek. Ale bude to další zkušenost. Věřím, že se budeme zlepšovat.

Co jste říkal na diváckou návštěvu v Brně?

Nechtěl jsem tipovat, kolik lidí přijde, ale jsme rádi za každého fanouška. Předtím na Spartě to bylo lepší. Naši fandové jsou však fantastičtí. I když se nedaří, pořád fandí, a my si toho strašně vážíme.

Můžete se vůbec v Brně cítit jako doma?

To, že nemůžeme hrát v Opavě (hřiště zatím nemá vyhřívaný trávník), je pro nás velká ztráta. Jsme zvyklí na náš stadion a cítíme se tam silnější. Ale takové jsou podmínky a my se s tím musíme poprat.

Takže si prostředí v Brně osaháváte?

Den před tamějším prvním zápasem jsme tam naštěstí měli trénink, takže jsme si to trošku osahali. Bylo to určitě plus, víc jsme to poznali, ale musíme si zvyknout. Ochozy jsou daleko, je to něco jiného než u nás doma.