Opavský Puškáč rozhodl duel s Hradcem: Nejtěžší bylo prorazit hráz

Věděl jste, že když jste dával gól, tak vlevo byl volný Stříž?

Neviděl jsem ho, ale po zápase mi říkal, že kdybych branku nedal, tak mě zabije (směje se), protože byl sám. Naštěstí to tam spadlo.

Jaké to je, rozhodnout utkání, když jste byl na hřišti necelých deset minut?

S tím jsem tam šel. Ale je to fantastické. Hlavní je, že jsme vyhráli. Ty tři body jsme potřebovali. Takže paráda.

Bylo hodně těžké dobývat královéhradeckou obranu?

Celou dobu jsme tlačili. Byli jsme lepší. Měli jsme šance. A oni z jednoho protiútoku dali gól. A ještě po penaltě. My většinou do soupeřů bušíme a oni nás trestají z brejků, což byl druhý gól. Když se toho vyvarujeme, tak budeme úspěšní.

Jak se vám hrálo s vědomím, že nutně musíte vyhrát?

Určitý tlak tam byl. Ale to je skoro každý zápas, když jste pasovaní do role favorita. Nejtěžší bylo to dobývání branky, prorazit jejich hráz a dát gól.

Utkání jste dohrávali s pěti útočníky. Ukazuje to opavskou sílu v útoku?

V tom závěru nám už nic jiného nezbývalo, když jsme chtěli stav otočit, což se povedlo. Šli jsme do toho s tím, že je to vabank.

Dá se říct, že jste tou výhrou napravili předchozí ztráty?

Jo jo, byly tam výkyvy. Potřebovali jsme ten poslední zápas zvládnout. Máme jednatřicet bodů, což se dá považovat za splněný cíl podzimní části sezony.