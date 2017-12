Půl roku do konce smlouvy. Situaci kolem Pavelky sonduje Slavia

Tým z Edenu zřejmě čekají změny, tou první, už ohlášenou, je příchod sportovního ředitele Jana Nezmara. Právě tahle indicie vede k Pavelkovi: dobře se znají z působení v Liberci, kde patřil k oporám a odkud zamířil do Turecka. Slavii by se navíc kvalitní střední záložník hodil, pokud by někteří méně využívání hráči v zimě odešli.

Věc ale nestojí tak, že by se Pavelka chtěl vracet do Česka za každou cenu. V Kasimpase, týmu z Istanbulu, končí druhý rok - a je spokojený. Nemusí utíkat, hraje pravidelně. A v zemi, kde se nálady klubových šéfů i trenérů často mění, si dokázal vybudovat slušnou pozici.

„Má tady velmi dobrou pověst. Podává vyrovnané výkony, v Kasimpase patří k nejlepším,“ chválí turecký novinář Kadir Onur Dincer z deníku Milliyet. „Když nehraje, je to velká ztráta, tým na něj hodně spoléhá. I v posledním zápase proti Genclerbirligi zahrál výborně, soupeřům se přes něj těžko přecházelo.“



„David potvrzuje svou kvalitu dlouhodobě, zařadil se mezi uznávané hráče turecké ligy,“ potvrzuje Pavelkův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest. „Jeho výkony samozřejmě poutají pozornost, v posledních přestupových obdobích jsme registrovali zájem z několik zemí. Rušno je kolem něj i teď, ale žádná konkrétní nabídka na stole neleží. David se navíc netají tím, že prioritou je pro něj pokračování angažmá v Turecku.“



Háček je v tom, že Pavelkovi za půl roku končí smlouva. S Kasimpasou se zatím na nové nedohodl, a pokud klub nechce, aby v létě odešel zadarmo, má dvě možnosti: buď mu nabídne nový kontrakt, nebo ho ještě do konce roku může zpeněžit - zájemci už začínají sondovat možnosti.

Jedním z nich je Slavia, kam by Pavelku mohl případně zlákat i Jindřich Trpišovský, o kterém se spekuluje coby o novém trenérovi. I tihle dva se dobře znají z Liberce, kde jim spolupráce klapala.

Návrat do Česka by navíc Pavelkovi mohl pomoci směrem k reprezentaci, za kterou naposledy nastoupil loni na podzim v domácím kvalifikačním utkání proti Norsku. V turecké lize není tolik na očích, ve Slavii by ho trenér Karel Jarolím měl pod dohledem pravidelně.

Míč je teď na straně Kasimpasy. Pokud Pavelkovi nabídne prodloužení smlouvy, zvýší se šance, že českou oporu udrží. V opačném případě by mohla slávistická cesta být ideálním řešením.