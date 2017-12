Slávistické vábení Pavelku nezajímá. Chtěl bych zůstat v Kasimpase, říká

Vánoce v Turecku Podruhé za sebou prožil David Pavelka fotbalový Štědrý den. Zatímco většina Čechů se v rodinném kruhu chystala na slavnostní večer, šestadvacetiletý středopolař hrál za Kasimpasu utkání turecké ligy s Basaksehirem. "Samozřejmě bych radši strávil Štědrý den s rodinou. Není to ono, ale už jsem si trochu zvykl, už jsem to nevnímal tak jako ten první rok," popisoval Pavelka. "Udělali jsme si s manželkou a dětmi Štědrý den dříve, v pátek, v sobotu jsem pak byl na hotelu. Děti jsou malé a naštěstí to ještě nevnímají." V Istanbulu se mu podařilo sehnat i vánoční stromek. "Loni jsme trochu panikařili, ale letos to bylo v pohodě. I když jsme ho sehnali až napodruhé, ten první stromek nebyl moc pěkný. Kapra jsme nesháněli, my jsme řízkoví, takže jsme si udělali řízek s bramborovým salátem," vyprávěl Pavelka. Přestože je Turecko muslimskou zemí, v Istanbulu byla na některých místech vánoční výzdoba. "Musím říct, že se snaží. Vánoční výzdoba, to tam není úplně neobvyklý jev. I když oni spíše slaví příchod nového roku, takže je vše směřované k 31. prosinci. Počasí moc vánoční nebylo."