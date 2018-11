Válečník, kterému Šilhavý věří. Pro mě je to i závazek, říká Pavelka

Na hřišti je sedmadvacetiletý záložník vidět dost, jen si ho možná na první pohled tolik nevšimnete.

Góly téměř nestřílí, nemá ani asistence. Ale přesto je pro mužstvo velmi důležitý, trenéři i spoluhráči si na něm cenní nezměrnou pracovitost. Bez jeho dřiny by totiž ostatní nevynikli a nesbírali slávu a ovace.

Jako v posledních mezistátních zápasech na Slovensku, na Ukrajině a ve čtvrtek v Polsku.

Pavelka je možná největším překvapením základní sestavy. A buďte si jistí, že v ní bude, pokud bude v turecké Kasimpase pravidelně nastupovat, udrží si stabilně vysokou výkonnost a reprezentaci bude trénovat Jaroslav Šilhavý.

„Je to pravý válečník,“ říká o něm kouč národního mužstva.

Na takových chce novou éru stavět. Charakter, mentalita, forma.

„Snažím se i v reprezentaci hrát, na co jsem zvyklý. Jako to bylo v Liberci a co hraju v Turecku. Samozřejmě na mezistátní úrovni je kvalita soupeřů vyšší, takže to není jednoduchý.“

Odchovanec Sparty, kterého pro mezinárodní fotbal objevil Liberec za Šilhavého éry. Do reprezentace ho pozval Pavel Vrba na podzim 2015.

Pavelka byl u toho, když si Češi jako jedni z prvních s předstihem zajistili postup na Euro 2016 do Francie. Závěr kvalifikace si pak užívali bez stresu a nervů, především poslední duel v Nizozemsku a výhru 3:2. Tenkrát to byl na dlouho nejlepší výkon reprezentace.

„Jo, potvrdili jsme povedenou kvalifikaci. Já to měl navíc spojený s dětstvím, tenkrát jsem na Ajaxu byl se žáky Sparty,“ vzpomínal Pavelka.

Dojel Vrbovu éru, mihl se na začátku Jarolímovy, pak na dva roky z reprezentace vypadl. Vrátil se až v říjnu, když došlo ke změně trenéra.

„Jsem rád, že jsem v mužstvu zpátky. Jestli budu hrát, to už záleží jen na mně. Samozřejmě, pomohlo mi, že pár kluků tady být nemohlo. Konkurence je i tak velká, je zdravá a všichni musíme o fleky bojovat. Každý má svou roli, je to dobře nastavené,“ líčil.

„Doufal jsem, že se do reprezentace vrátím, že to přijde. Neměl jsem důvěru trenéra, ale tak to ve fotbale prostě je. Každý trenér má své hráče, kterým věří. Já jsem věděl, že musím hrát dobře v klubu a tím na sebe upozornit.“

Nový kouč Pavelkovi hodně věří. I díky němu má do středu pole z čeho vybírat. Souček, Dočkal, Darida, Trávník, Frýdek... Místo je jen pro tři.

„Když hráč cítí důvěru a já ji cítím, tak se hned hraje líp. Ale taky je to závazek, protože to trenérovi chcete vrátit.“

Pavelka je symbolem změny, která se během podzimu s národním týmem stala. „Nejdůležitější bylo, že se hned v prvním zápase po změně trenéra udělal výsledek, že jsme vyhráli na Slovensku. Prospělo to v kabině, máme k sobě blízko, je tam hodně legrace, ale zase víme, kdy toho je až dost,“ poznamenal Pavelka.

Teď to jen potvrdit v pondělí proti Slovensku. Jde o udržení Ligy B a zároveň výhodnější nasazení pro los kvalifikace o postup na Euro 2020.