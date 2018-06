Zelenáč cepuje zelenáče. Budeme rychlí a agresivní, slibuje si Oulehla

„Na stadion chodím okolo sedmé ráno a končím pozdě večer,“ svěřil se Oulehla pro klubový web. „Přes víkend vidím hodně utkání, fotbal mě strašně moc baví. Jsem náročný na sebe a snažím se být i na ostatní. Hodně pracuji. Sleduji nové věci a snažím se jít kupředu.“

Absolvent střední průmyslovky naposledy dělal asistenta v druholigové Viktorii Žižkov i pod exteplickým Davidem Vavruškou, cepoval mládež v Jihlavě a Jablonci; právě tam se potkal s varnsdorfským ředitelem Vlastimilem Gabrielem a padli si do oka. Vybral ho jako nástupce Zdenka Frťaly, který po minulé sezoně zamířil do Hradce Králové.

„Hodně jsme spolu diskutovali a jeho názory na fotbal se mi už tenkrát líbily. Vždycky jsem se měli o čem bavit. Do fotbalu je zažraný, proto jsem mu dal šanci,“ řekl Gabriel. „Dostal smlouvu na dobu neurčitou. Jako každý u nás.“

Oulehla o svém novém šéfovi tvrdí: „Nechci pana Gabriela zklamat. Má jasnou představu o fotbale a řízení svého klubu. Je to jeden z mála lidí v českém fotbale, se kterým si stačí podat ruku, podívat se do očí a víte, že tak věci prostě budou. Vím, že nepotřebuji ani žádnou smlouvu. Co řekne, to platí. Vážím si ho jako člověka i funkcionáře.“

I proto doufá, že jeho angažmá ve Varnsdorfu se protáhne. „Chci tu být dlouho, sbírat zde zkušenosti i body. Hrát dobrý fotbal, na který budou chodit lidi,“ přeje si.

Varnsdorf pro něj není neznámá, pozoroval ho jako soupeře. „Vidím za víkend hodně zápasů a osobně hodně utkání i navštívím. Do Varnsdorfu jsem jezdil často při svém působení v Jablonci. Poslední dva roky jsme ho sledovali jako svého soupeře, mám tedy o kádru a hráčích určitý přehled. Mužstvo se zachraňovalo až v závěru, nebyla to jednoduchá sezona.“

I proto Oulehla plánuje posílení mladého týmu. „Kádr je mladý, ale talentovaný, mužstvo snad ještě vhodně doplníme, abychom byli konkurenceschopní. Máme osu, která je tady již nějakou dobu, něco pamatuje, něco dokázala. A to budou kluci, o které se budu chtít opřít. Máme v hledáčku hráče, o které budeme usilovat, uvidíme, co se povede.“

Oulehlovým asistentem zůstane Libor Macháček. „Dobře se známe. Nováčkem bude jen Honza Filip, který je po zranění a bude pracovat jako kondiční trenér. Jinak se realizační tým měnit nebude,“ ujišťuje Oulehla, který je původem z Jihlavy, ale nyní žil s přítelkyní a dvěma dcerami v Praze.

„Tam jsem teď ale vše ukončil a budu bydlet ve Varnsdorfu. Chci se naplno věnovat práci a dojíždění není dobré, bere to energii. Přítelkyně mě velmi podporuje a fandí mi. Když jsem nabídku dostal, tak mi říkala, ať neváhám a vezmu ji. Rodina za mnou bude dojíždět a já za ní,“ plánuje.

Na Žižkově přitom mohl pokračovat, Viktoria mu předložila nabídku na prodloužení spolupráce. „Říkali, že jsou spokojeni, a variant pokračování u áčka bylo více. Takže jsem žil v tom, že budu i nadále v Praze. Když se však ozval nakonec pan Gabriel, rozhodl jsem se jít za ním. Ale na Žižkově jsem prožil krásné dva roky a posunul jsem se výrazně dál,“ děkuje Oulehla.

Teď už se ovšem chce plně soustředit na novou štaci v Kotlině. „Chtěli bychom hrát aktivně, soupeře dostávat pod tlak, být agresivní a nepříjemní. Hrát rychlý, přímý a kombinační fotbal. Vždy však je klíčové složení mužstva a hráči, kteří mají realizovat myšlenky trenéra. Uvidíme, co se nám podaří složit. Tomu napasujeme i herní plán,“ plánuje kouč, jehož dlouhodobým cílem je dostat se do 1. ligy. Povede se mu to s Varnsdorfem?