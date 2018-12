Sparta je blízko první posily, švédský reprezentant jednal v Praze

dnes 11:23

Do posledního kola bojoval o švédský titul. V minulých dnech se švédský fotbalový reprezentant David Moberg Karlsson v Norrköpingu rozloučil a odletěl do Prahy, aby stvrdil přestup do Sparty. Už brzy by mělo být hotovo.

Čtyřiadvacet let, solidní hráčská historie, velmi povedený poslední rok ve švédské lize a odstupné 40 až 52 milionů korun. Sparta si kupuje rychlé pravé křídlo, střelecky disponového fotbalistu. Jenže také jde tak trochu do neznáma, což ukázalo poslední období, když se po hlavě vrhla do nákupů cizinců, kteří ji však příliš nevytrhli. V minulé sezoně z toho bylo páté místo a nejhorší umístění v samostatné české historii. Letos to vypadá jen na boj o třetí příčku. David Moberg Karlsson je odchovancem IFK Göteborg, odkud ho v létě 2013 jako devatenáctiletého koupil za 1,75 milionů eur Sunderland. V Premier League však šanci nedostal, odehrál jen jeden zápas v Ligovém poháru (po boku českého obránce Ondřeje Čelůstky) a odešel na tříměsíční hostování do skotského Kilmarnocku. Nejdražší přestupy směrem do české ligy Nico Stanciu (100 milionů korun, Anderlecht - Sparta) Peter Olayinka (83, Gent - Slavia) Tal Ben Chaim (76, Maccabi Tel Aviv - Sparta) Václav Kadlec (73, Midtjylland - Sparta) Alexandru Baluta (67, Craiova - Slavia) Semih Kaya (52, Galatasaray - Sparta) Florin Nita (52, FCSB Bukurešť - Sparta) Jan Matoušek (40, Příbram - Slavia) V létě 2014 se vrátil do Švédska a dva roky nastupoval za Nordsjaelland. Od léta 2016 je v Norrköpingu. Mužstvu i jemu se náramně vydařil letošní kalendářní rok, ve Švédsku se totiž hraje liga systémem jaro - podzim. Moberg Karlsson dal deset branek, na dalších šest přihrál, avšak boj o titul Norrköping prohrál o dva body s AIK Stockholm. I tak to bylo nejlepší rok klubu od titulu v roce 2015. O zájmu Sparty jako první psal deník Sport, v pátek server fotbolldirekt.se uvedl, že trojnásobný švédský reprezentant odcestoval do Prahy, aby dotáhl jednání se Spartou a podepsal smlouvu. Odstupné má činit 15 milionů švédských korun, s bonusy se může vyšplhat až na dvacet milionů. V přepočtu to je 40 až 52 milionů českých korun, čili 2 miliony eur. Pokud se obchod uzavře, bude Karlsson patřit mezi nejdražší hráče v historii české ligy. A první novým hráčem na Letné během zimní ligové přestávky. „Potřebujeme posílit,“ opakuje sportovní ředitel a trenér Zdeněk Ščasný v posledních dnech často. Na cestě je reprezentační kapitán Bořek Dočkal, až se domluví předčasné ukončení jeho kontraktu v Číně, bude zpátky ve Spartě. Klub uvažuje o angažování jabloneckého levého obránce Matěje Hanouska či karvinského univerzála Filipa Panáka. Liberecý středopolař Petr Ševčík, o kterého měla Sparta rovněž zájem, dává přednost Slavii.