Podruhé v základu a hned rozhodl zápas, bude to drahé věděl Lischka

„Tohle budu mít v kabině hodně drahé, ale i tak mám velkou radost, že mi to tam konečně spadlo,“ zářil jablonecký obránce.

Jaké to pro vás bylo, první ligová branka v životě?

Je to úžasný pocit. Vítězný gól, jediný. Neskutečná radost ještě k tomu, že jsme vyhráli.

Jak se to celé seběhlo?

Tráva (Michal Trávník) tam dal fantastický balon, já jsem si tam našel takovou mezeru. Moc složité jsem to víceméně neměl, spíše to bylo o tom, že to Tráva dobře kopnul.

Byla to nacvičená akce, nebo se vám to prostě povedlo?

Neřekl bych, že to bylo úplně připravené, ale máme určité pozice, do kterých máme chodit. Bylo to kopnuté opravdu dobře a já jsem byl ve správnou chvíli na správném místě.

Jak váš výkon ovlivnil výpadek světel?

Určitě to bylo pro obě strany nepříjemné. Nejdřív čekáte, poté chvíli hrajete, potom se zase musíte vrátit zpátky do kabiny. Ani jsme nevěděli, jestli se ještě vůbec bude hrát. Ztuhly nám svaly, ale pro obě strany to bylo stejné a jsme rádi, že jsme to dotáhli do úspěšného konce.

Co jste třeba dělali v kabině?

Snažili jsem se udržovat v pohybu. Řekli jsme si, že na ně hned po rozehrávce vlétneme, abychom se pořádně rozhýbali a k ničemu je nepustili.

Měli jste dobrý vstup do druhé půle, kdy jste byli o hodně lepší než Dukla. Řekli jste si něco o přestávce?

Chtěli jsme hrát pořád stejně. Napadat jejich rozehrávku, nezalézt dozadu a spíše se nažit, abychom byli na balonu my a diktovali si obraz hry.

Na jaře jste zatím stoprocentní, panuje u vás spokojenost?

Chceme jít zápas od zápasu a každý vyhrát. Ale spokojení nejsme, rozhodně chceme být výše, než se momentálně nacházíme.

Váš kouč Petr Rada dnes trénoval své třísté prvoligové utkání. Jak se vám spolupracuje s takovým matadorem?

Je to trošku impulzivní, trošku moc někdy, ale občas to je potřeba. Zatím musím říci, že super. Dva zápasy, dvě výhry, co víc si přát.

Nebyl naštvaný, že nešla světla?

To jsme byli všichni, ale je pravda, že on o něco více.

Doufáte v nominaci do reprezentace do jednadvaceti let?

Vždycky doufám, ale je to na trenérovi. Já se budu dál soustředit na sebe a snad to přijde.